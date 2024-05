Un nuevo testimonio de infidelidad desmonta la historia de Bigote Arrocet

En la cadena que hundió a su familia y donde ahora vuelven a brillar, las Campos han recibido el “capote” que refuerza su teoría sobre la relación del artista con la locutora.

La guerra personal que copa titulares desde hace semanas, protagonizada por las hermanas Campos, desatada por José María Almoguera y alimentada por Bigote Arrocet, ex pareja de la fallecida María Teresa Campos, parece no tener tregua.

Ahora, y tras las polémicas entrevistas del chileno y su hija, Gabriela Arrocet, asegurando, como ha sostenido durante años, que nunca fue infiel a la periodista, la historia ha dado un giro de 180 grados al aparecer un nuevo testimonio de la que fuera su amante durante más de un año.

Asegura que hubo otras

Marta de Pablo ha acudido al programa TardeAR para seguir revelando detalles sobre la supuesta relación que mantuvo con Edmundo Arrocet mientras éste compartía su vida con Campos, asegurando ante Ana Rosa Quintana que su amistad viene de lejos. La que fuera su amante, asegura además que estuvo con otras mujeres durante esa época y desmontó a Arrocet confirmando que "la fidelidad no va con él", añadiendo este jueves más detalles, en los que recoge las conversaciones que mantenían sobre la que fuera presentadora de Telecinco.

Y es que, según Marta de Pablo: "Lo que más le ha molestado es que alguien como yo vaya a un plató a contarlo. Lo que él no tiene en cuenta es que las cosas dignas y la decencia va con uno a donde va. No hay lugares donde se puedan contar las cosas".

También recuerda con nitidez sus encuentros con Edmundo y lo que le decía de María Teresa: "Me decía que estaba mal, que no podía más, que la quería mucho y había cosas...son cosas que podemos imaginar un poco todos. Se quejaba de las hijas. Pero tiene derecho", afirmaba, ante la sorpresa de los colaboradores.

De Pablo reconoce que sus sentimientos hacia el humorista eran verdaderos: "Teníamos una amistad maravillosa, me dejó prendada", y añadía que se veían en su casa: "Siempre le dije que viniera a casa cuando quisiera. No quería quedar fuera de casa para no dar pie a cosas que no ocurrían".

De Pablo ha confirmado también que se conocieron en el Un, dos tres, donde ambos trabajaron juntos. Bigote tenía pareja en ese momento y solo eran amigos, pero esa relación se prolongó después cuando su mujer murió y ambos se han estado viendo toda la vida, siempre como amigos… hasta que fueron algo más.