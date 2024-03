Del 'caso Koldo' al "caso Sánchez": así lo centrará el PP en torno al Presidente

Los de Feijóo cerrarán el círculo de la trama de corrupción que afecta al PSOE y a altas esferas del Gobierno "con unos tiempos perfectamente medidos". Ya tienen una estrategia fijada.

Si un Sánchez debilitado creía que la amnistía iba a tapar la corrupción, está muy equivocado. El PP denunciará en paralelo los dos escándalos con una estrategia y unos tiempos perfectamente sincronizados.

La casualidad ha querido que coincida la aprobación de la "amnistía total" que Puigdemont ha arrancado a Sánchez, con la intervención de Alberto Núñez Feijóo ante el plenario del PPE en Bucarest, donde va a denunciar la situación de corrupción e impunidad que Sánchez ha instalado en España, con comunicado incluido.

Este miércoles ya lo hacia Isabel Díaz Ayuso, quién ha pedido ayuda a la UE contra la amnistía que se va a aprobar hoy: "Que no haya compadreo con Sánchez, no se le puede blanquear nunca más", clamaba la presidenta madrileña ante sus correligionarios europeos en las horas previas a que Sánchez se pliegue a Puigdemont.

El PP denunciará en paralelo los dos escándalos con una estrategia y unos tiempos perfectamente sincronizados

La estrategia del PP contra Sánchez

Sin desdeñar, por tanto, la gravedad que supone este punto y final, los populares están pergeñando una estrategia gradual y perfectamente organizada que tiene en el vértice al mismísimo Pedro Sánchez y donde hay una pieza fundamental para cerrar el círculo en torno al inquilino de la Moncloa que no es otra que su esposa, Begoña Gómez.

Los populares han empezado por pedir explicaciones a Sánchez por la relación de su mujer con el comisionista y consultor "en la sombra" de Air Europa, Víctor de Aldama y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Si el presidente del Gobierno continúa sin dar explicaciones convincentes, el PP le citará en la comisión del Senado que va a investigar esta trama de corrupción.

Begoña Gómez, en el punto de mira

Para cerrar el círculo en torno a Pedro Sánchez, los populares están documentando de manera pormenorizada la relación "contrastada" de Begoña Gómez con los comisionistas de la trama y con Air Europa, rescatada con 474 millones de euros en un Consejo de ministros en el que Pedro Sánchez no se inhibió.

Los populares van a denunciar que la ley 3/2015 que regula el conflicto de intereses exige a los miembros del Gobierno abstenerse de aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus " cónyuges" y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo.

Y más cuando en las últimas horas se ha conocido un informe de la Agencia Tributaria que sugiere que el comisionista de Koldo también se reunió con Delcy Rodríguez en Barajas y que las maletas de la vicepresidencia presidenta de Venezuela podían contener los 176 millones de euros de deuda que Air Europa tenía con Venezuela.

Si el presidente del Gobierno continúa sin dar explicaciones convincentes, el PP le citará en la comisión del Senado

Para aderezar la trama, están apareciendo testimonios como el de la ex mujer de Koldo señalando que advirtió en tuits a Sánchez que Koldo no era trigo limpio o hechos tan escabrosos como que el ginecólogo de la mujer de Koldo sacó una tajada de 600.000 euros por test COVID no válidos.

Francina Armengol, el segundo eslabón

El segundo eslabón para debilitar la figura del presidente del Gobierno lo sitúa el PP en Francina Armengol cuya comparecencia del martes sólo ha hecho que crecer las dudas sobre su papel en la trama hasta el punto de que en el PP ya la han apodado como la "valedora".

Armengol pasará a engrosar la lista de comparecencias del PP en el Senado, aunque saben que utilizará cualquier treta reglamentaria para escabullirse. Los populares saben que es el eslabón más débil de esta trama y que Sánchez hará todo lo posible para apuntalarla consciente de que la caída de la tercera autoridad del Estado, la arrastrarla a él.

Con este panorama los independentistas se frotan las manos y se preparan para sacarle a Sánchez los higadillos convencidos de que les dará lo que le pidan con tal de seguir en Moncloa. Hoy va a quedar demostrado que están en lo cierto con esa amnistía total.