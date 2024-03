PSOE, Junts y ERC acuerdan la Amnistía y el PP responde: "Una humillación"

Las tres formaciones publican un comunicado conjunto confirmando el pacto de la polémica norma que este jueves se vota en la Comisión de Justicia del Congreso.

A pocas horas de que la ley de amnistía vaya a regresar a la Comisión de Justicia tras ser tumbada en el Congreso por Carles Puigdemont y los suyos, los principales implicados en la negociación de la misma anuncian que han llegado a un acuerdo. PSOE, Junts y ERC emiten un comunicado conjunto en el que confirman que alcanzan el pacto para reforzar una norma que, según se dice en dicho documento, es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista.

Precisamente este era el principal punto de discrepancia por el cuál Junts votó en contra, ya que el PSOE no admitió las enmiendas que la formación independentista había propuesto y que buscaban incluir el perdón para los condenados por delitos de terrorismo y alta traición. Durante estas semanas desde el PSOE aseguraban que no se habían modificado esos puntos, que eran "líneas rojas", pero que aún así las conversaciones avanzaban.

Este mismo miércoles, horas antes del comunicado, el propio Pedro Sánchez rechazaba aclarar si se tocará el terrorismo en la ley de amnistía. "Ya lo verán en la enmienda", ha expresado el presidente del Gobierno desde Brasil. Todo hace indicar, salvo sorpresa, que finalmente se ha ampliado el paraguas para admitir las peticiones de los partidos independentistas. Como viene siendo habitual, algo tendrá que dar a cambio Sánchez para seguir teniendo su apoyo.

#EnDirecto | Sánchez avanza que "estamos a pocas horas" del acuerdo para la Ley de Amnistía, la ve respaldada tras el informe de la Comisión de Venecia y asegura que será "constitucional y alineada con el derecho europeo": "Es una ley trascendente para la democracia española" pic.twitter.com/ElMp65ukXB — Europa Press (@europapress) March 6, 2024

En ese breve comunicado completo emitido por los tres grupos parlamentarios acerca del acuerdo, remarcan que han llegado a este final tras "días de trabajo conjunto y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia". Todo ello para conseguir presentar, afirman, "una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista" y que es "plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales".

El PP responde al comunicado de acuerdo

"Este país ha normalizado que el PSOE mande escritos con su logo junto al de los partidos que quieren desmembrar nuestro país", trasladan a ESdiario fuentes muy solventes del PP nacional.

"El acuerdo de los socialistas con Junts y ERC es la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar", añaden. "España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez. No aceptamos esta humillación", aseveran las mismas fuentes populares.

"No se puede vender nuestra dignidad por las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez, quien hace un mes negaba tajantemente más cambios en su Ley de Amnistía. Es más, su portavoz en el PSOE hace tan solo dos días rechazaba nuevas modificaciones en el texto. Su palabra no vale nada", remarcan. Y avisan desde el PP que "combatiremos este acuerdo en las instituciones y en los juzgados".