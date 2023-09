Feijóo se va sin presidencia pero con la cabeza alta...y los principios intactos

El candidato del PP no ha conseguido los votos necesarios en la 2ª ronda y fracasa su investidura. Se trata de una dulce derrota, ya que sale reforzado gracias a su discurso contra Sánchez.

Salvo algún sobresalto, como el del diputado del PSOE por Teruel que votó por equivocación a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, no hubo sorpresa en la primera votación para investir al candidato popular y tampoco la ha habido en la segunda. Decimos que no ha habido sorpresa final pero sí de nuevo ha habido equivocación. Esta vez por parte del diputado de Junts, Eduard Pujol, que ha votado que sí a Feijóo. Rápidamente ha intentado rectificar como hizo el socialista turolense, pero esta vez no le han dejado. A pesar de que la secretaria de la mesa ha ratificado el voto repitiendo el "sí", después en el recuento lo han calificadao como nulo ante la indignación de la bancada popular.

Eduard Pujol, de Junts, se equivoca y vota "sí" a Feijóo.



La cara de Miriam Nogueras... pic.twitter.com/lLGMq4JtnD — Juanma Lamet (@juanmalamet) September 29, 2023

Más allá de esta anécdota, Feijóo se marcha sin la presidencia pero con la cabeza bien alta y, tal y como ha remarcado él mismo en varias ocasiones, con los principios intactos. Algo de lo que no pueden presumir desde el otro bando.

En esta ocasión y al contrario de la primera votación, en la que el candidato necesitaba alcanzar al menos 176 votos para la mayoría absoluta, en esta segunda vuelta era necesaria una mayoría simple, es decir, que los síes superen a los noes. No se puede decir que se hayan repetido los votos porque ese fallo de Pujol ha dado un voto más a Feijóo: un total de votos con 177 en contra (PSOE, Sumar, Bildu, ERC, Junts, PNV y BNG), 172 a favor (PP, PSOE, UPN, Coalición Canaria) y uno nulo.

Una votación que de nuevo se ha hecho nominal, con los secretarios y secretarias de la mesa llamando uno a uno a cada parlamentario para que en voz alta emitieran su voto, y que no se podía realizar antes de las 13:22 por ley (al no haber pasado las 48 horas de la primera). Todo ello ha llegado después de las intervenciones, las últimas, del candidato y de los representantes de los grupos parlamentarios. Esta vez no tan extensas como en las dos sesiones de debate martes y miércoles.

Óscar Puente, el perro de presa de Sánchez, otra vez a escena

A pesar de que Feijóo, primero en intervenir en la jornada de este viernes, haya retado a Sánchez a subir él mismo al estrado para explicar claramente y sin rodeos a todos los españoles el plan que se trae entre manos con los independentistas, el líder del PSOE ha preferido seguir con sonrisa perenne en su asiento y mandar a su matón particular.

Un Óscar Puente que no ha tenido el mejor día ni en el Congreso, con otra deficiente intervención, ni antes de llegar a Madrid. Y es que el exalcalde de Valladolid ha sido noticia por protagonizar un altercado en el AVE que le traía a la capital con un pasajero. Después ha utilizado sus cinco minutos para intentar dejar a Feijóo como un perdedor, asegurando que había hecho perder el tiempo a los españoles y que con esta sesión de investidura solo ha hecho que “utilizar a su antojo las instituciones que tanto defiende”.

🔴 Óscar Puente: "Señor Feijóo, se acabó lo que se daba. El final del verano azul llegó y usted partirá. Nadie sabe hasta cuándo durará su liderazgo, lo que es seguro es que el PSOE seguirá"#InvestiduraARV pic.twitter.com/2fcZtp9Z8l — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) September 29, 2023

Abascal acusa a Sánchez de corrupto y reta al PSOE

Después de Óscar Puente ha llegado el turno de Santiago Abascal. El líder de Vox ya le dejó las cosas claras el pasado miércoles y de nuevo, en sus cinco minutos, como suele ser habitual, ha estado incisivo y muy crítico con el PSOE y con Sánchez al que le ha calificado como "el presidente más corrupto de la historia de España". Por otro lado, ha retado a los diputados socialistas a facilitar la investidura de Feijóo para conseguir lo que tanto temen y apartar a su formación si de verdad cree que son un peligro.

Esto de Abascal a Pedro Sánchez resume todo lo que está pasando con la amnistía:



“Un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder”. pic.twitter.com/vQVaRzclLt — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 29, 2023

Después de Abascal, representante de la tercera fuerza más votada, han ido desfilando por el estrado los de Sumar (Marta Lois), ERC (Teresa Jordá), Junts (Míriam Nogueras), Bildu (Oskar Matute), PNV (Aitor Esteban), Coalición Canaria (Cristina Valido) y el BNG (Néstor Rego). La ronda de discursos la ha cerrado la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, que de nuevo ha vuelto a estar a la altura con sus palabras.