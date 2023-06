La actriz catalana que deja en evidencia a Javier Cámara por ir a El Hormiguero

Mónica López, compañero del actor en el reparto de la serie de Movistar "Rapa", le pone en un aprieto por haber asistido de invitado al programa de Pablo Motos.

La actriz catalana Mónica López ha dejado en muy mal lugar a su compañero Javier Cámara durante su intervención en el programa La Caravana, de Ràdio Estel. Ambos son los principales protagonistas de Rapa, la serie de Movistar cuya segunda temporada se está estrenando en estos días. Cámara asistió la pasada semana a El Hormiguero para divertirse con Pablo Motos y lo hizo en solitario.

"No hay que ir al Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo."



Esto que ha dicho la actriz Mónica López se ha hecho muy viral en redes y también ha provocado que Javier Cámara sea tendencia porque le menciona al hablar de la serie en la que salen. pic.twitter.com/fEgmLZGPFc — #PorQuéTT (@xqTTs) June 22, 2023

Durante su intervención en el programa, López dejó muy claro el motivo por el que no había asistido al espacio de Atresmedia. “No se tiene que ir a El Hormiguero”, empezó diciendo la actriz. “Ese señor [en referencia al presentador] blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”, reconoció.

“He tenido grandes peleas con la productora”, comenta Mónica López sobre su ausencia en el programa de Antena 3. “Claro, a El Hormiguero y a ese señor [Pablo Motos] les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier [Cámara] tuvo que ir”. Y aquí es donde, claramente, deja en evidencia a su compañero de reparto. "Javier me dijo: ‘Es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven tres millones de personas. Verá mucha gente la serie’. Pero yo le dije que ‘da igual que no lo vean tres millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente’. Y recalcó una vez más: “Pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética".

El periodista que entrevistó a Mónica López, Joan Trías, no perdió el tiempo para dar su apoyo a lo que estaba diciendo la actriz. “Para que no te sientas sola, el día que dejen de invitar a gente como Santiago Abascal yo empezaré a ver El Hormiguero”, le dijo.

Así nos va en la cultura: no ir a promocionar tu serie con argumentos absurdos -cuesta mucho sacar un proyecto adelante- y, encima, estar orgullosa de ello. https://t.co/BUBIpMQEzT — Edu Galán (@edugalan) June 22, 2023

Sin embargo, en Twitter las críticas hacia las opiniones vertidas por Mónica López no se hicieron esperar.

A la actriz Mónica López no la conoce ni el Tato y va de sobrada porque sabe q comerá caliente esta temporada gracias a hacer una serie con Javier Cámara, que es lo suficientemente listo como para promocionar la serie y que así coman él y las Mónicas López que se ponen estupendas https://t.co/I3nphUZuNu — Gabriela (@gamalfer) June 22, 2023