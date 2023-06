Javier Cámara incomoda a Motos con su comentario y este tiene que defenderse

El actor, que acudió a Antena 3 para promocionar la nueva temporada de la serie 'Rapa', acabó pegando un corte monumental al presentador de ' El Hormiguero' que nadie esperaba.

Javier Cámara volvía este martes a divertirse a El Hormiguero, consiguiendo además ser 'invitado platino', un honor que tienen los famosos que han acudido en muchas ocasiones al programa de Pablo Motos. En esta ocasión, el actor acudía a Antena 3 para promocionar la segunda temporada de Rapa, disponible en Movistar Plus. Aunque este era el principal motivo de su visita, poco habló de la serie: "Me está costando mucho entrevistarte sobre tu serie si me cambias todo el rato de tema", soltaba sin reparos el presentador. Tras esto, automáticamente, el de Requena pedía al intérprete que diera "más juego", pues en su última visita "estuviste un poco flojo".

Y si pensaba Pablo que se iría de rositas después de soltar eso estaba equivocado. Javier no dudó ni un segundo en propinarle un sonoro zasca, desvelando un secreto muy bien guardado del programa: "Para lo que pagáis…". De esta forma, se revelaba que los invitados de El Hormiguero no cobran nada. Trancas y Barrancas, que entraron también en la discusión, en lugar de ayudar a su jefe, apoyaron al actor: "Ahí tienes razón. Yo sí cobro, él no". Después de esto, el presentador de Antena 3, Pablo Motos explicó que se trataba de un "intercambio". En otras palabras, a diferencia de otros en los que sí se paga, el programa de Atresmedia es un escaparate en prime time para que los famosos promocionen sus proyectos profesionales.

El zasca de Javier Cámara a Pablo Motos en Antena 3

Tras esto, retomaros la conversación sobre la serie. De hecho, este tema se vio interrumpido tanta veces que cuando volvían a él, el público no podía evitar reírse. "¿Por qué os reís? Que Rapa es un pedazo de thriller, no es comedia", recordaba Javier Cámara y Motos le respondía que las risas se debían a que "no paras de cambiar de tema". Así, el actor intentó reconducir la entrevista pidiendo que proyectaran el tráiler, y, al no conseguirlo, preguntó: "¿Cuándo nos vamos a publicidad?". Y con el descanso, la audiencia pensó que la entrevista sería ya más "normal". Pero no. El tira y afloja entre presentador e invitado continuó, llegando ya, incluso al terreno personal: "¿Tú tienes una competición con Jesús Calleja a ver quién se hace más daño", preguntaba Cámara haciendo referencia a la reciente lesión de Pablo. Y el de Requena contraatacó: "Tu personaje es pelirrojo. ¿Qué pasa? ¿Me estás copiando?".

Javier Cámara nos presenta la segunda temporada de RAPA, que se podrá ver en @MovistarPlus a partir del jueves #CámaraEH pic.twitter.com/8aia03h0Q5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 13, 2023

Sin embargo, el intérprete salió del lío de una forma muy elegante y entre risas: "Es un homenaje a ti porque me dijeron que era un poco tocapelotas". En esta ocasión, comparada con su última visita en 2021, el actor sí dio "juego". Tanto que se atrevió a criticar la actitud del presentador con algunos de sus invitados: "Has traído aquí una gente que podías haber tiquitiqui y pumpam", le ha dicho, haciendo gestos en los que le dejaba entrever que podía haberle hecho preguntas más contundentes y no lo hizo. Esto molestó a Pablo y como venganza, adelantó lo que pasará la semana que viene: "Te digo una cosa que no puedo decir, la diré el lunes. Va a venir una cosa que ¡uh! Va a venir una peña que…". Y aunque Javier quería más información, se quedó con las ganas. .