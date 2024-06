Feijóo marca el camino a Sánchez arrinconado por Begoña y abre una posibilidad

El líder del PP está convencido de que el presidente conocía la actividad de su esposa y cree que solo le queda una dirección posible: la dimisión. No descarta una moción de censura

Es una realidad que el crédito de Pedro Sánchez se agota cada vez más a cada día que pasa. Los acontecimientos y noticias cercan cada vez más a un presidente del Gobierno que está teniendo que echar demasiadas veces la mano a su “Manual de Resistencia”. La mancha de la corrupción que golpea a su partido (caso Koldo) y sobrevuela como una sombra la figura de su esposa (Begoña Gómez) complica cada vez más el futuro más inmediato de un Pedro Sánchez que, según apuntan fuentes socialistas, ve más cerca la posibilidad de convocar elecciones generales anticipadas.

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, lo tiene claro. El presidente del Partido Popular está convencido de que Sánchez conocía la actividad de su esposa y que por lo tanto todo apunta hacia una dirección: la dimisión. "No puede seguir siendo presidente del Gobierno", afirmaba ante Susanna Griso durante su entrevista este lunes en Espejo Público. Para Feijóo, el líder del Ejecutivo no puede seguir siéndolo desde el punto de vista "ético, político y moral" tras la investigación judicial que afecta a su mujer.

Además, tras apuntar que Sánchez va a tener que dar las explicaciones que no ha dado hasta el momento -rehuyendo de ellas en el Congreso- en la comisión de investigación en el Senado, donde los senadores populares no le van a dejar irse por las ramas ni mirar hacia otro lado, con las clásicas cortinas de humo que utiliza el dirigente socialista para desviar la atención hacia otros temas: "Mientras se habla de Milei no se habla de la corrupción política en el Gobierno".

Feijóo también ha insistido, respondiendo a la pregunta sobre si van a llamar a esa comisión a Begoña Gómez, que el responsable político es Sánchez y no es partidario de "meter a la familia del presidente del Gobierno en una Cámara para interrogarle".

La presentadora de Antena 3 también le ha preguntado sobre la posibilidad de, ante semejante panorama, su formación presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno con el apoyo de partidos como Vox o Junts. Feijóo ha calificado esa posibilidad de "política ficción" en este momento pero no ha descartado recurrir a esa "herramienta" en el futuro si se da el "contexto adecuado".

Si la mayoría social se convierte en una mayoría electoral contra la corrupción y la parálisis del Gobierno, estaremos ante el final del túnel del PSOE. pic.twitter.com/rtXTGQcUwZ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 3, 2024

Lo nunca visto en la UE

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, el dirigente popular ha apuntado que en la Unión Europea "no sería posible tener un primer ministro en el que su mujer esté siendo investigada en un juzgado". Ha puesto entonces de ejemplo a Antonio Costa, que presentó su dimisión como primer ministro de Portugal por un asunto que afectó a su jefe de gabinete.

