Bendodo atiza a Sánchez: "Se reunió con Feijóo como en la barra de un bar"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado atendiendo a los medios en Málaga a Pedro Sánchez de reunirse con Alberto Núñez Feijóo este pasado viernes "sin un papel" y para una pose "solo para justificar la foto". "Cuando uno lo que pretende es engañar, no quiere evidentemente dejar huella por escrito", ha criticado.

"Lo que vimos en la reunión con Feijóo fue un presidente del Gobierno sin papeles, fue allí a justificar la foto y parecía un tertuliano, parecía que estaba en la barra de un bar", ha criticado. Bendodo, que ha dicho creer que a Sánchez "no le interesaban" los temas de la reunión, ha contrapuesto al presidente del Gobierno con Feijóo, de quien ha dicho que había "preparado los diez puntos que son más importantes en nuestro país".

#DIRECTO | Elías Bendodo atiende a los medios de comunicación junto al alcalde de Málaga, Paco de la Torre https://t.co/ya7KhhO6Ur — Europa Press (@europapress) December 23, 2023

"Vamos a estar muy vigilantes, no vamos a permitir ni media trampa de Sánchez para renovar al Consejo General del Poder Judicial. Ya intentó jugárnosla una vez y ya sabemos todos el nulo respeto que tiene Sánchez al poder judicial y a las instituciones del Estado", ha criticado Bendodo.

La mediación de la UE

También ha valorado que haya sido Feijóo quien haya conseguido "sentarlo" ante la Unión Europea para que ésta haga una supervisión "para garantizar que Sánchez no va a meter la mano también en la renovación del CGPJ". "El presidente Feijóo ha conseguido sacar a Pedro Sánchez de la trinchera, por fin, y sentarlo ante la UE, y que la UE le diga a Sánchez, a la cara, 'oiga, usted no puede manosear las instituciones, no puede colocar a dedo a sus amigos del PSOE al frente de órganos judiciales, tienen que ser un órgano independiente y que los jueces elijan a los jueces", ha dicho.

Bendodo ha asegurado que ante la formalidad y seriedad de Feijóo, este se encontró a un presidente del Gobierno "que no llevaba ningún papel, y la palabra que más repitió fue 'no'", y ha criticado que Sánchez "solo tiene talante para los independentistas y Bildu, los verdaderos dueños de la Moncloa", y a quienes ha apuntado como caseros que cada vez suben más el precio del alquiler.

"El PSOE ha decidido sacar todos los cubos de la basura antes de que termine este año: el escándalo de mañana tapa al escándalo de hoy", ha afirmado, y al respecto ha enumerado la ley "que da barra libre" a los ataques a la corona, así como a los homenajes a etarras y las ofensas a los sentimientos religiosos. Ha acusado a Sánchez de actuar de esa forma "guiado por su obsesión por el muro" que solo divide a los españoles, y con un pago a sus socios radicales de Sumar y al independentismo.

La vergüenza de Pamplona

Bendodo ha dicho que el PP pide a Sánchez que "recapacite y rectifique" en lo que ha calificado como "vergüenza histórica" tras el pacto del PSOE con Bildu para que esta última formación gobierne en el Ayuntamiento de Pamplona, y donde ha dicho que se va a poner como concejal de Seguridad a un miembro de Bildu "condenado por sentencia firme por patear y morder a la Policía".

Los socios de Sánchez van a poner como concejal de Seguridad en Pamplona a un radical de Bildu condenado por golpear y morder a agentes de la Policía.



Sánchez debería poner freno a sus cesiones y retirar el "regalo" que pretende hacerles con la Alcaldía de Pamplona. pic.twitter.com/fXzKooJEDR — Elías Bendodo (@eliasbendodo) December 23, 2023

"Un dirigente de Bildu va a ser ese concejal que nunca condenó el asesinato de Tomás Caballero con quien precisamente compartía espacio en el salón de plenos. Estos son los compañeros de viaje del presidente del Gobierno", ha señalado.