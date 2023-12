Cataluña, once días de huelga de enfermeras: "no pasa nada porque no es Ayuso"

La sanidad pública catalana afronta la huelga de enfermeras sin que el asunto haya alcanzado relevancia nacional. Muchos ciudadanos denuncian que se silencia por motivos políticos.

El pasado día 12 de diciembre, las enfermeras catalanas del el ICS (Institut Català de Salut) comenzaron una huelga indefinida para protestar por sus condiciones laborales. El seguimiento ha sido de en torno al 9%, llegando al cifras de casi el 30% en la atención primaria. Los convocantes y, sobre todo muchos ciudadanos, muestran su descontento por la escasa repercusión mediática del conflicto, casi nula a escala nacional, y lo atribuyen a motivaciones políticas.

No hay más que echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de este malestar de muchos usuarios. Múltiples posts en X así lo atestiguan. "Como no es Ayuso, no pasa nada", es la queja más generalizada.

¿Te suena, conoces o te han hablado en los medios de la huelga de enfermeras en Cataluña? ¿No?



Normal, el presidente de esa comunidad no se llama “Isabel Díaz Ayuso”



pic.twitter.com/TunBav0EWq — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) December 22, 2023

"¿Te suena, conoces o te han hablado en los medios de la huelga de enfermeras en Cataluña? ¿No? Normal, le presidente de esa comunidad no se llama Isabel Díaz Ayuso", dice un tuitero. Las protestas en este sentido son múltiples, al igual que las quejas por el silencio de los políticos catalanes de izquierdas y de la propia ministra de Sanidad, Mónica García.

Al indecente de Pere Aragonés sólo le queda ocultar la bandera de España porque sólo así puede ocultar su nefasta gestión en Cataluña y la desastrosa sanidad.

Llevamos 8 días de huelga indefinida de enfermeras y aquí no pasa nada porque no se trata de Ayuso.

La izquierda callada pic.twitter.com/fNBih2JYLe — El regreso de Carlitos 🇪🇦 (@carlitos_return) December 22, 2023

El silencio de la ministra es muy llamativo teniendo en cuenta que hace unos meses, justo en los prolegómenos de la campaña electoral en Madrid, Mónica García lideró manifestaciones contra la sanidad pública madrileña y la huelga de médicos, con un seguimiento que muchas jornadas no alcanzaba el 3%, se convirtió en un asunto nacional. La sanidad madrilena estaba en las últimas, denunciaba la entonces líder de Más Madrid. Hoy calla.

Madrid vuelve a gritar con orgullo que viva la #SanidadPública 💚 pic.twitter.com/hIfZzIfQFk — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 12, 2023

Parece que los pactos del Gobierno con los separatistas catalanes impiden a la ministra siquiera pronunciarse sobre una huelga que mantiene en vilo a la sanidad pública catalana desde hace once días y que, de momento, no tiene visos de terminar.