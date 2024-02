Bolaños y Pons fracasan en el segundo intento por el CGPJ: habrá tercera reunión

La mediación de Bruselas no sirve y PP y PSOE no llegan a un acuerdo para desbloquear el órgano en la segunda cita con Didier Reynders. Se volverán a ver las caras a principios de marzo.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va camino de superar a la historia interminable. Este lunes se volvían a ver las caras Félix Bolaños, Esteban González Pons y Didier Reynders en Bruselas tras la infructuosa reunión del pasado 31 de enero y el final ha sido el mismo: sigue sin haber acuerdo para desbloquear la situación del órgano judicial. Por lo tanto los representantes de Gobierno, Partido Popular y la Unión Europea (en su papel de mediador) se han vuelto a citar para principios de marzo en la que será la tercera reunión en tres meses. El cuento de nunca acabar.

Se está haciendo tan largo que incluso el mediador cambiará en un futuro si prospera la candidatura de Reynders para ocupar la jefatura del Consejo de Europa -órgano ajeno a la UE-. Veremos quien pone Von der Leyen a mediar en este asunto que lleva encallado más de 5 años si es que no se llega a una solución porque el comisionado ha puesto una fecha límite: finales de marzo. Sin embargo, cada reunión de estas -y van dos- son prácticamente convocadas como definitivas y el resultado habla por sí solo.

Después de más de una hora de encuentro, el vicesecretario de Acción Institucional del PP ha atendido a los medios de comunicación a su salida de la sede de la Comisión Europea. Un Esteban González Pons que ha vuelto a incidir en la postura de los populares: "Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto. Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España". Esa es la postura de un PP que, tal y como añaden fuentes de la formación tras esta segunda reunión, afirma que no se puede permitir un CGPJ en el que los jueces no elijan a sus representantes.

González Pons (PP), sobre el CGPJ: "Queremos un nuevo modelo y renovar. El PSOE sabe que quiere renovar, pero no un nuevo modelo [...] De momento hemos avanzado poco y son necesarias más reuniones"

También ha hecho lo propio el representante del Gobierno y del PSOE, Félix Bolaños. El también ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes habla de "excusas, dilaciones y retrasos".

Félix Bolaños, ministro de Justicia: "Todos somos conscientes de la gravedad de la situación del CGPJ. Se acabó el tiempo de excusas, dilaciones y retrasos. Hay que renovarlo ya [...] Hemos quedado en volver a Bruselas en la primera quincena de marzo"

Y es que en esos tiempos del proceso sigue siendo el principal y parece que casi único escollo a la hora de desbloquear la situación. Mientras el Partido Popular ve una necesidad y cree imperativo que tanto la renovación como la reforma del modelo vayan de la mano, para el Gobierno "lo urgente" es renovar el CGPJ primero y que una vez superada esa fase se podrá hablar del resto de asuntos.