La polémica alcaldesa de Ripoll sube el tono: “Fuera el menú halal de colegios"

Sílvia Orriols, de Alianza Catalana -partido ultra independentista catalán en auge- abre un nuevo debate en Cataluña en plena discusión de la cesión a la Generalitat de la inmigración

Las polémicas han convertido a Silvia Orriols, del partido Alianza Catalana, en una de las políticas más conocidas del panorama nacional. La alcaldesa de Ripoll desde las pasadas elecciones municipales ha copado titulares debido a su ideología ultraderecha independentista catalana y sus medidas contra la inmigración de esta localidad de 10.000 habitantes en la que el 13% -según cifras de 2022- eran extranjeros, siendo la mayoría de ellos de origen musulmán.

La última tiene que ver con el menú en los colegios del municipio. Todo empezaba con un post de la alcaldesa en X -antiguo Twitter- en el que la regidora anunciaba que había mandado “una instancia al Consell Comarcal solicitando, entre otras cosas, que se garantice que toda la carne servida en los comedores escolares de Ripoll proceda de animales sacrificados con sedación o aturdimiento previo”. Mensaje que culminó con un “¡Fuera los menús halal de las escuelas públicas!”.

¿Qué es la carne halal?

En este punto es importante explicar que es la comida halal y en concreto la carne halal. Se trata de una carne permitida por el Islam y que respeta por lo tanto las normas del Corán pero que debe de cumplir por ello con no pocas especificaciones. Para empezar, el animal en cuestión tiene que ser sacrificado de una manera concreta: degollarlo de un único corte en el cuello y sin sedación o aturdimiento previo.

A pesar de que evidentemente el animal sufre más con este tipo de sacrificio, hay algunos países de la Unión Europea que permiten este procedimiento. Uno de ellos es España, donde se ha alcanzado el centenar de mataderos con certificado halal para realizar este tipo de sacrificios. En otros estados miembros debido a ese mayor sufrimiento del animal están prohibidos. Además, dichos animales deben seguir una dieta vegetariana y natural y ser criados en libertad sin pertenecer a ganaderías. Tampoco pueden haber tomado antibióticos ni hormonas de crecimiento ya que podrían contener la prohibida para los musulmanes carne de cerdo.

La polémica con Silvia Orriols: carne halal... o de cerdo

Pues bien, después de ese mensaje de la alcaldesa y según La Vanguardia, el propio Consejo Comarcal de Ripoll ha desmentido a la edil asegurando que no puede pedir esta medida ya que, según afirman, ningún colegio del municipio sirve este tipo de menús a sus estudiantes inmigrantes. “Pide algo que no existe” afirman desde el Consejo, encargado de la gestión de los comedores escolares. También habrían manifestado a este medio que tampoco hay intención de incluirlo en la oferta.

Tras esta respuesta y las publicaciones de varios medios al respecto, Sílvia Orriols ha salido a defenderse y aunque no especifica si lo que dijo fue un error o no, explica en un mensaje contestando a RAC1 que el “mal entendendido” se debe a que el menú que ofrecen no se llama "menú halal" sino que le llaman "menú sin cerdo".

Esta es la reciente polémica que ha salpicado a la polémica alcaldesa pero no será la última. Por el momento, en el aire planea una posible moción de censura contra ella. De hecho, desde el mismo día que fue elegida y debido a su ideología más extremista de lo habitual, esa idea ya rondaba por el Ayuntamiento ripollés.