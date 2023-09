Ayuso ve "indigna" la vista de Yolanda Díaz a Puigdemont en nombre del Gobierno

Crece la tensión: desde Moncloa intentan desligarse del viaje de la vicepresidenta a Bruselas mientras Emiliano García Page cree que una aministía “no tiene base moral”.

El Gobierno tensa la cuerda de la futura investidura de Sánchez. Este lunes la vicepresidenta del Gobierno ha viajado a Bruselas para reunirse con el prófugo Carles Puigdemont y la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha salido inmediatamente al paso para criticar este movimiento: “Esto es indigno”, ha manifestado en sus redes sociales.

Le ha faltado tiempo a Ayuso para cargar contra el Gobierno de España por reunirse en Bélgica con el líder fugado de Junts, cuyos votos son necesarios para el PSOE si Sánchez quiere mantenerse en la Moncloa cuatro años más.

Esto es una vergüenza. Esto es indigno. La Vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz reuniéndose con un golpista y prófugo de la Justicia para negociar la investidura de Sánchez y de ella misma.

No obstante, desde la Moncloa, la parte socialista del Gobierno intenta desmarcarse de Yolanda Díaz. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press es una iniciativa de la vicepresidenta que informó de sus intenciones en la noche del domingo y ha actuado “a hechos consumados”.

El PP afirma que Yolanda Díaz es vicepresidenta 24 horas al día

Una tesis que se ha encargado de rebatir la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. A su juicio, Yolanda Díaz es vicepresidenta "24 horas al día y 7 días a la semana, más cuando va a negociar su propio futuro en el Gobierno".

Tirando de ironía se pregunta si es acaso "vicepresidenta a tiempo parcial" o "fija discontínua", para acto seguido pedir al Gobierno que "dejen de tomar el pelo a los españoles: ¿a qué están dispuestos para seguir en el poder?".

Resulta difícil pensar que Díaz actúe sin el respaldo del Gobierno y, en concreto, del propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, cuando lo que está en juego es precisamente la investidura de éste y la repetición de un Ejecutivo de coalición formado por el PSOE y Sumar.

Emiliano García Page vuelve a desmarcarse del Gobierno

A nadie se le escapa que Yolanda Díaz acude a Bruselas para negociar los términos de una amnistía a los separatistas condenados o encausados en el ‘procés’, algo que tiene difícil encaje constitucional y, a tenor de las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en una entrevista en la cadena COPE, tampoco tiene “base moral” porque vulneraría la igualdad de todos los españoles.

A su juicio, esa ley implica una “autoamnistía” porque serían necesarios los votos de los propios independentistas para aprobarla. “Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Eso es ser juez y parte, que cualquier delito con un voto más en el Congreso se pueda amnistiar. Es un planteamiento que contrasta con la Constitución”, señala Page.

Page ratifica sus ccríticas la Gobierno pero asegura que no alentará el transfuguismo de ningún diputado socialista de Castilla-La Mancha. Si hay algo que sobrepase todos los límites, asegura, se iría del PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que "no es fácil" para él criticar la acción del Gobierno y de su propio partido y ha confirmado además que no hará ningún llamamiento a que los diputados de su región voten contra el Ejecutivo porque eso sería alentar el "transfuguismo". Los ciudadanos "no votan a los diputados sino a los partidos", ha señalado.