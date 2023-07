Debate en el PP: "¿Debe someterse Feijóo a la investidura aunque la pierda?"

Esperanza Aguirre encabeza las voces críticas hacia el presidente del partido, pero la dirección del PP y los líderes territoriales lo apoyan.

"Haremos todo lo posible", "poco margen", "pelearemos", así describen la situación actual desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo. Y ciertamente su investidura, tras la negativa del PNV a negociar un necesario sí, se asemeja entre difícil e imposible. "Hablaremos con el PSOE y continuaremos negociando con Vox", confirman a ESdiario fuentes del número trece de la Calle de Génova.

En esa misma línea se expresó desde su tierra natal, celebrando el Día de Galicia, el presidente del Partido Popular. "Decir que no se tienen apoyos por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada", aseguró Feijóo desde Santiago de Compostela.

"UPN y Coalición Canaria están en la mejor de las disposiciones", incidió el líder del PP. El problema es que tan solo tiene asegurados la mitad de los apoyos. Le faltaría un sí de un PNV que no se lo dará y otro sí patriótico -a cambio de nada- de Vox. Eso, o la abstención de los de Pedro Sánchez para que Feijóo pueda alcanzar La Moncloa y derogar el sanchismo. Ninguna de las dos ecuaciones de investidura, en suma, parece viable.

España necesita estabilidad, centralidad y europeísmo.



Nuestro país no puede estar sometido a los independentistas y a un prófugo de la Justicia.



Cumpliré con mi deber y trataré de darle a España lo que ha votado en las urnas. pic.twitter.com/1xSUxy64Sh — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 25, 2023

Una investidura fallida y que empiece a "correr el reloj"

Llegados a este punto la pregunta que muchos se hacen, sobre todo en la planta noble de Génova, es si Feijóo se debe ir a una investidura -siempre que el Rey lo presente- abocada al fracaso pero que retrate a todos los grupos parlamentarios. "Si aquellos que quieren echar a Pedro Sánchez votan que no, se acabarán retratando", recrimina una fuente popular a este periódico en clara alusión a Vox.

Y no solo eso. "Feijóo debería someterse a la investidura aunque la pierda para que el reloj empiece a correr y posicionar a Pedro Sánchez", explica a ESdiario un cercano al líder popular. En todo caso, "Feijóo es muy hermético y todavía no ha transmitido a la dirección del PP si tiene intención de hacerlo", asegura la fuente consultada.

El objetivo es que esta agonía acabe cuanto antes. Feijóo, con determinación gallega, luchará hasta el final. No se da por vencido y todavía tiene atisbos de esperanza. Pero, desde luego, si no consigue los apoyos necesarios para ser investido Presidente del Gobierno, se escucha mayoritariamente por Génova, debe dar el paso "cuanto antes" para restarle tiempo de negociación a Pedro Sánchez con sus potenciales socios. Y es que "Pedro Sánchez tampoco lo tiene nada fácil", sentencian a este periódico.

Nuevas elecciones: el escenario más deseado en el PP

Si Feijóo no consigue los apoyos para su investidura, es probable que se palpe un bloqueo que nos encamine a nuevas elecciones. Una nueva oportunidad que, aunque no está todavía medido por parte del PP, podría beneficiarles: mayor movilización del centro derecha, la conformación de una estrategia de campaña más favorable, el olvido de los pactos del PP con Vox en Valencia y Extremadura... "Mejor esa segunda oportunidad a que Sánchez gobierne atado a Puigdemont", coinciden populares con los que ESdiario ha hablado.

Pedro Sánchez, por el momento, necesitaría la abstención de Junts. Y los de Puigdemont están deseosos de exigir amnistía para los independentistas fugados de la justicia y un referéndum de autodeterminación. Dos líneas rojas de JxCat difíciles de conceder incluso por Sánchez. No solo eso. Esa abstención, inciden con esperanza desde el PP, se puede tornar en un sí este viernes tras el recuento del voto extranjero o voto CERA. El líder del PSOE lo tiene, por tanto, bastante complicado y un bloqueo que derive en una repetición electoral parece probable.

"Si el PP consigue un escaño adicional por Madrid gracias al voto exterior, el PSOE ya pasaría a necesitar el sí de Junts para investir a Pedro Sánchez", aseguran a ESdiario fuentes populares. "Y según cálculos que se están haciendo desde el PP de Madrid, es muy posible que se obtenga ese escaño", inciden a este periódico.

En todo caso, hay varios escaños en juego con el voto CERA. El PP podría conseguir hasta tres escaños adicionales, muy posibles dos, pero se verá hasta qué punto a costa de un PSOE que también está en disposición de conseguir alguno. "Hay esperanzas", insisten desde el PP.

Todos a una con Feijóo, salvo excepciones

"Hay apoyo cerrado a Feijóo tanto desde la dirección del PP como también por parte de los líderes territoriales", asegura sin titubeos una persona que salió al balcón de Génova a celebrar la victoria, en escaños y votos, del PP el pasado 23J.

Esperanza Aguirre y Aznar encabezan, sin embargo, el reducido número de voces críticas hacia Feijóo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, preguntada por si Ayuso debería liderar el futuro de España -y, por tanto, el del PP-, contestó que "yo no te voy a llevar la contraria". El expresidente del Gobierno, por su parte, ha contestado a algunas felicitaciones por su cumpleaños que entre Ana Botella y él, con 70 años cada uno, "sumamos 140, más que Feijóo".

"Hay malestar en el PP pero con aquellos que están poniendo en cuestión el liderazgo de Feijóo", reconocen desde el partido. Es más, tal y como ha podido confirmar este periódico, un alto cargo del PP de Madrid sintió un profundo rechazo al escuchar las palabras de Aguirre criticando abiertamente a Feijóo en estos duros momentos.

Destacar que las críticas a Feijóo proceden, fundamentalmente, por su distanciamiento con Vox. "La cuestión no es pactar o no con Vox, sino cuándo pactar con ellos", expresa una fuente muy cercana al líder del PP. "Antes del 23J no se debería haber metido a Vox en los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Extremadura porque le hemos hecho la campaña a Sánchez", sentencia en forma de autocrítica la persona consultada.