Feijóo insiste en gobernar y en el "grave" error de hacerlo con independentistas

Pese a la negativa del PNV y de Coalición Canaria, el ganador de las elecciones cree que decir que no se tiene apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo es "precipitado".

Por primera vez desde hace 14 años, Alberto Núñez Feijóo no ha celebrado el día de Galicia, la festividad de Santiago Apóstol, como presidente de dicha comunidad autónoma. Eso sí, no ha faltado a la cita compostelana y lo ha hecho como vencedor de las elecciones generales celebradas el pasado domingo.

En este entorno, el líder del Partido Popular ha insistido en su intención de intentar formar Gobierno después de haber sido el candidato más votado en los recientes comicios. "A mí sí me interesa España y acabo de recibir un mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno. Cumpliré con mi deber y es evidente que intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas", ha asegurado Feijóo, que no ha querido dar más importancia al hecho de que PNV y Coalición Canario hayan descartado su oferta. "Yo creo que decir que no se tiene apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo, me parece una conclusión precipitada".

Con quien aún no ha hablado, pero sí que lo hará en solo unos días es con el PSOE y con Vox. "Entiendo yo que en los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto CERA, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista", ha subrayado. Sin embargo, desde Ferraz este lunes aplazaban ese encuentro al mes de septiembre.

Sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez trate de reeditar el pacto de investidura que le llevó hace cuatro años a la Moncloa, Feijóo se mostró seriamente alarmado. Según el político gallego, sería "un inmenso error que gobernasen los independentistas", a los que "no les interesa" el país. "Vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y mucha centralidad, y creo que sería un error, un inmenso error, que en España gobernasen los independentistas".

Feijóo y la cuarta economía del euro

Para Núñez Feijóo es "muy importante que España mande un mensaje a Europa de que la Presidencia de turno es algo serio que España no puede desaprovechar". Según ha subrayado, "la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España".