El acertijo de Feijóo: las pistas sobre su ministro de Economía y vicepresidenta

Alberto Núñez Feijóo dio más claves en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco sobre quién podrían ser dos de las personas clave de su previsible futuro Ejecutivo tras el 23J.

Feijóo es gallego. Y se nota. Es un mago para los acertijos y capaz de sembrar, así, la total imprevisión. Lo hizo con la persona que le acompaña, de número dos, por la lista por Madrid a las elecciones del 23J -nadie pensaba en Marta Rivera de la Cruz- y ahora lo está volviendo a hacer con dos personas clave del Ejecutivo que previsiblemente tendrá que conformar tras el cambio político que arrojará el 23J.

Primero hay que ganar el 23J, bien cierto es. Pero Alberto Núñez Feijóo ya está diseñando -en su cabeza- su deseado Gobierno de España: nos ha dado múltiples pistas sobre quién podría ser el futuro Ministro de Economía y la próxima vicepresidenta de su Ejecutivo popular. El acertijo ya está encima de la mesa.

España es mucho mejor que este Gobierno y necesita una política mejor.



La única manera de que Pedro Sánchez y todos sus socios no sigan gobernando es apoyar al @ppopular.#EsElMomento pic.twitter.com/WWpLi8Vfxj — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 3, 2023

Ministro de Economía

El líder del PP ha dado esta mañana en El Programa de Ana Rosa más pistas sobre quién será el afortunado que elegirá como titular de Economía. Así, Feijóo ha anunciado que su futuro ministro de Economía será una persona altamente cualificada y que no tiene afiliación política: "será un hombre absolutamente acreditado" y que "no es político", aseguró.

Ha confirmado, además, que una vez se revele su nombre, tanto los trabajadores como los empresarios podrán "dormir tranquilos", ya que contarán con una autoridad en liderando el ámbito económico del Gobierno.

🗣️ @NunezFeijoo explica qué hará en los 100 primeros días de Gobierno:



- Bajar el IRPF a rentas de menos de 40.000€

- Derogar la Ley de Memoria Democrática

- Garantizar la integridad del Estado

- Reponer las penas de malversación

- Tipificar el delito de referéndum ilegal pic.twitter.com/z3DVpx7QEa — Partido Popular (@ppopular) July 3, 2023

Además, ha resaltado la necesidad de una política mejor que la que actualmente lleva a cabo el Gobierno, con el objetivo de sacar a España de la "cola del crecimiento económico y el desempleo".

En relación a otras medidas, Feijóo ha confirmado que una de las primeras acciones será derogar la ley de memoria democrática, argumentando que no es aceptable que Bildu determine qué es democrático y qué no. Asimismo, también se compromete a revocar la Ley del solo sí es sí, ya que considera que no proporciona suficiente protección a las mujeres. Además, planea reformar la ley educativa y elaborar una nueva Ley Trans, reemplazando la legislación actual.

Vicepresidenta

En cuanto a su vicepresidenta, ya ha asegurado en El Hormiguero de Pablo Motos que será mujer, hoy ha avanzado más información en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco.

#EsElMomento de que en España haya una nueva forma de hacer política, uniendo a los españoles, diciéndoles la verdad y gestionando la realidad. pic.twitter.com/5KNfNr0YKO — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 3, 2023

La presentadora del programa de Mediaset, Ana Rosa, preguntó a Feijóo, concretamente, si se conocía la identidad de la mujer que ostentará el cargo de vicepresidenta. El líder del Partido Popular respondió de manera afirmativa, confirmando que la vicepresidenta era una mujer conocida, aunque nunca no había formado parte del Gobierno de España. Descartó, así, uno de los principales rumores que venían sonando hasta la fecha: Fátima Báñez no será la que ocupe tal cargo en su Ejecutivo.

Ante esto, Ana Rosa sugirió si podría ser Ayuso, a lo que Feijóo respondió negando esa posibilidad y señalando que en ese momento no creía que Ayuso estuviera interesada en formar parte del Gobierno.