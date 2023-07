Rajoy atiza a Pedro Sánchez en casa de Herrera: "Es como el mal estudiante"

El expresidente del Gobierno no ha tenido piedad, en su visita a la COPE, tampoco con Zapatero: "A ETA no la derrotó ningún gobierno, fue la sociedad entera", ha asegurado.

Por el estudio de la Cadena COPE no ha pasado Pedro Sánchez, básicamente porque Carlos Herrera presume de no haberle invitado, pero sí que lo hicieron Zapatero hace alguna que otra semana, con gran repercusión mediática, y esta mañana ha pasado por allí Mariano Rajoy.

El expresidente del Gobierno ha hecho repaso a la actualidad política de los últimos meses y ha atizado sin ninguna piedad a los dos últimos líderes del PSOE, especialmente a Sánchez, pero sin dejar de lado a Zapatero y aquello que aseguró en los mismos micrófonos de COPE respecto a la autoría de su Gobierno a la hora de derrotar a ETA. "Con ETA no acabó ningún Gobierno, sino el conjunto de la sociedad española, que fue quien sufrió", se ha defendido el político del PP.

Rajoy ha asegurado, durante su entrevista con Carlos Herrera, que ve la campaña electoral con "optimismo" y como "una magnífica oportunidad para cambiar el actual estado de las cosas y tener un gobierno eficaz". Con su habitual retranca, el político gallego ha dado su particular punto de vista sobre la compulsiva gira de entrevistas que está protagonizando Pedro Sánchez. "Se transmite la sensación del mal estudiante, que no da un palo al agua durante unos años y pretende en media hora recuperar lo que no hizo en su día".

El expresidente del Gobierno también ha sido cuestionado por los previsibles pactos que tendrá que alcanzar el PP con Vox si quiere alcanzar el poder. "Todo el mundo quiere gobernar y hacerlo en solitario", pero que, en algunos casos, "los números no dan y hay que pactar". "La posición del PP es muy clara, queremos gobernar en solitario, es lo que necesita España. Además, tenemos unas líneas rojas muy marcadas en cuanto a pactos", aseguró Rajoy.





Rajoy: "El que congeló las pensiones fue Zapatero"

Sobre las últimas declaraciones de Sánchez en las que ha indicado que el Ejecutivo de Rajoy congeló las pensiones, el exlíder del Ejecutivo ha asegurado que "cuando yo me presenté a la sesión de investidura en 2011 estábamos en una situación de quiebra y yo dije que teníamos que ajustarnos y que solamente iba a mantener dos compromisos: pensiones y seguro de desempleo. Y lo cumplí". "El que tuvo que congelar las pensiones fue Zapatero en 2010 porque España estaba en una situación lamentable", denunció Rajoy, que también dejó ver las diferencias en política internacional entre su Gobierno y el actual.

"Nuestras relaciones eran buenas y ahora estamos peleados con Argelia, con los del Frente Polisario. Ha habido un cambio que no se ha querido explicar y no se ha consensuado con la oposición. Lamentándolo mucho, tengo que decir que sí se ha cambiado la política española en este aspecto y que es una equivocación".