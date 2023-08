El PSOE, en manos de Bildu en Navarra con Chivite "poniendo ojitos" al euskera

En una nueva demostración de que el PSOE es capaz de acordar con quien sea con tal de ostentar el poder, María Chivite ha protagonizado un discurso de investidura en el Parlamento navarro con numerosas referencias al mundo de EH Bildu, de cuyos representantes necesita la abstención para conseguir la reelección.

Durante 40 minutos, la política socialista ha presentado el acuerdo programático alcanzado entre el Partido Socialista de Navarra (PSN), Geroa Bai (coalición de la que forma parte el PNV) y Contigo Navarra, que ha calificado de "transparente y honesto", y ha manifestado que liderará un gobierno estable, desde la "centralidad", feminista y para "todos" los navarros.

Según ha expuesto María Chivite, "la ciudadanía está lanzando, en los últimos procesos electorales que hemos tenido, un claro mensaje que es prepolítico, y del que todas las formaciones con representación institucional deberíamos tomar buena nota". "La ciudadanía ha votado mayoritariamente convivencia. Ha votado respeto e integración de la pluralidad y la diversidad. Ha votado avanzar. Ha votado sí a los derechos, no a los retrocesos. Ha votado por una Navarra foral dentro de una España que avance en el marco de las autonomías que la propia Constitución contempla", ha asegurado.

La socialista ha manifestado que pretende "seguir siendo" la presidenta de "todos" los navarros y que liderará "un gobierno de mayoría social, en la centralidad política, capaz de dialogar y acordar, de escuchar, de atender y de entender; un gobierno estable".

En un claro mensaje al entorno de Bildu, la líder del Partido Socialista de Navarra (PSN) reivindicó la "diversidad" de Navarra en materia de lenguas y, por ello, dijo tener "el mayor respeto" al euskera dentro del marco de la "realidad sociolingüística" del territorio y como parte de la "defensa de su cultura y patrimonio".

En este mismo sentido, la presidenta en funciones de Navarra anunció su deseo de "impulsar un amplio acuerdo social y político en torno al euskera" como eje de la política lingüística de su Administración, siempre "desde la realidad sociolingüística" y, remarcó, "sin mezclar la lengua con el debate partidista".

