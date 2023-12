Irene Montero y Garzón seguirán cobrando de ti: piden 63.532 euros de paga

Los ex ministros de Igualdad y de Consumo, que se han quedado sin escaño y fuera del Ejecutivo, solicitan la indemnización anual que supone el 80% de lo que cobraban en el Gobierno

Los ex ministros de Unidas Podemos, Irene Montero y Alberto Garzón, que se quedaron fuera de las listas de Sumar y que no han repetido en el Gobierno, no se van a quedar sin paga, sino que van a seguir cobrando de tus impuestos. La ex titular de Igualdad y el ex ministro de Consumo han solicitado cobrar la indemnización por cese que equivale a unos 63.532 euros al año.

En concreto, Irene Montero y Alberto Garzón han pedido a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Hacienda cobrar la indemnización. Todos los ex ministros que no han repetido, al igual que el resto de altos cargos cesados -como Ángela Rodríguez Pam que también podría cobrar una suculenta paga-, tienen derecho a presentar esta solicitud ante Hacienda.

Cuando se autorice el cobro de esta prestación, tanto Irene Montero como Alberto Garzón podrán percibir como indemnización el 80% de su sueldo durante dos años, como fija la ley de presupuestos generales. Si la retribución para ministros se fijó en 79.415 euros brutos anuales, el 80% es de 63.532 euros brutos anuales que cobrarían los ex ministros.

Ione Belarra, como es diputada y cobra por ello, no ha pedido la indemnización. Por ahora tampoco los ex ministros Pilar Llop, Joan Subirats, Héctor Gómez -este se va a un cargo en la ONU- y José Manuel Miñones. Miquel Iceta se va a la UNESCO donde también cobrará un suculento sueldo.

Listado de ex ministros y sus indemnizaciones: