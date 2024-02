Sánchez desprecia a Topuria sin felicitarle ¿Es también la ‘fachosfera’?

El presidente del Gobierno se acuerda de los nadadores que están en el mundial de Doha y hasta de Alfonso Rueda pero ‘olvida’ al campeón de UFC pese a ser un hecho histórico del deporte

Ilia Topuria ha hecho historia y se ha convertido en el primer español campeón del mundo en la categoría de peso pluma de la UFC. Dicho de otro modo, es el primer español en convertirse en número uno mundial en esta categoría. El triunfo de Ilia Topuria fue seguido y celebrado por miles de españoles, hasta en Alicante se pusieron pantallas gigantes, pero sin embargo hay un español que parece que no ha querido enterarse de este éxito del deporte español: Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, pese a la gesta histórica de Ilia Topuria, no ha dedicado ni un solo mensaje de felicitación o apoyo al luchador. Y no ha sido porque no se haya conectado o haya estado ausente, porque Pedro Sánchez sí ha felicitado a otros deportistas como los nadadores que están en el mundial de Doha, o incluso al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, tras su victoria en las elecciones gallegas.

Pero de Ilia Topuria, ni rastro. Y eso ha desatado todas las especulaciones ¿Considerará Sánchez al luchador como un elemento más de la fachosfera y por eso lo ignora? Muchas personas han apuntado que el perfil de Ilia Topuria puede molestar en Moncloa: de origen georgiano y nacionalizado español, es un ejemplo de integración, está totalmente agradecido a España, habla perfectamente español y luce siempre con orgullo la rojiguada. El luchador además también se ha comprometido en causas como luchar contra los okupas que le han valido críticas de la izquierda.

Así que Ilia Topuria sería un perfecto candidato para entrar en la fachosfera y que el sanchismo, en su habitual sectarismo, intente tapar su éxito. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, también ha olvidado el éxito de Ilia Topuria. Está más preocupado tuiteando que Marta Lois se tiraba en parapente. El PP sí se ha acordado de Topuria, “aunque tarde porque ayer teníamos otro combate” en referencia a las elecciones en Galicia, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también le daba su felicitación al ser alicantino de adopción.