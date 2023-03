Podemos 1-1 PSOE: empate en la ley del solo sí es sí y el 8-M decide el partido

Irene Montero se llevó un buen castigo en el Consejo de MInistros, pero por la tarde el palo fue para el PSOE en el Congreso. Y en ese clima de crispación sin precedentes llega el 8-M.

La jornada más convulsa para el Gobierno de coalición desde que se inició la Legislatura ha concluido en empate a uno entre el PSOE y Unidas Podemos. El primer gol lo metió el ala socialista del Ejecutivo cuando castigó a Irene Montero, ministra de Igualdad, privándola de salir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la ley de paridad entre hombres y mujeres. El empate llegó horas después, en el Congreso. El ‘club Frankenstein’, entre insultos y acusaciones, abandonó a Sánchez en el hemiciclo dejándole “en manos de la derecha” para la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí. El desempate, este 8-M en la manifestación feminista. Unidas Podemos parte como claro favorito.

El 1-0 para el PSOE escoció mucho en Unidas Podemos. En la jornada previa del 8-M ha sido un palo muy duro dejar sin protagonismo en la ley de paridad a la ministra que supuestamente mas tiene que decir en un asunto de paridad, la de Igualdad, Irene Montero. Ni estuvo en la rueda de prensa ni se le dio el mas mínimo protagonismo en la ley. El éxito, si es que lo ha habido, ha sido para el ala socialista encabezado por Nadia Calviño.

Quizás por eso, entre otras cosas, Irene Montero se tomó cumplida venganza por la tarde en el Congreso. Unidas Podemos, que es además la argamasa de la coalición Frankenstein, no solo dejó sin su apoyo a Sánchez en la reforma de la ley del solo sí es sí sino que arrastró a los demás miembros del club. Todos dejaron a Sánchez en manos del PP, Vox y Cs para tener el titular de que los socialistas van “de la mano de la derecha”, según dijo Montero. Empate a uno.

A los socialistas el Pleno le salió fatal. Inician la reforma de la desastrosa ley por necesidad o pánico electoral, no por convicción. Lo hacen con la nariz tapada y con cierta vergüenza, como quedó claro con las ausencias en el Congreso: ningún ministro del PSOE acudió al hemiciclo a apoyar con su presencia la iniciativa. Sí estuvieron las ministras Inone Belarra e Irene Montero que no solo no se avergüenzan de su ley sino que siguen empeñadas en defenderla y convertirla, de cara a su público, en una bandera de resistencia frente al sistema “patriarcal y facha”.

PSOE y Unidas Podemos se llamaron de todo. Patxi López, que anda muy nervioso últimamente, estalló en los pasillos: “impresentable” ha sido el calificativo que ha utilizado para definir la intervención de la diputada de Unidas Podemos. La coalición está herida de muerte aunque de momento ninguno de los dos la va a matar.

El desempate llega este 8-M

Empate a uno este martes, pero queda lo mejor: el desempate que se va a dirimir el 8-M. Preparen las palomitas porque la manifestación puede ser un espectáculo bochornoso de la izquierda dividida en dos.

Ocho ministras van a acudir a la manifestación principal convocada en Madrid por la Comisión 8M, que es contraria a la reforma de la ley del solo sí es sí. María Jesús Montero, Nadia Calviño, Isabel Rodríguez, Diana Morant, Carolina Darias, Pilar Llop, Raquel Sánchez y Reyes Maroto se exponen este miércoles a la iras de la turba podemita que otras veces se ha ensañado contra Ayuso y otros miembros del PP. “A ver qué se encuentran en la manifestación”, ha advertido Pablo Iglesias. La cosa promete.