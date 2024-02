El PP a horas del cierre de las urnas en Galicia: "Muy buenas sensaciones"

"El volumen de las papeletas del PP baja más que las del BNG y PSOE", es el comentario que más se repite entre los apoderados del PP, dispuestos a lo largo y ancho de toda Galicia, a este periódico. En constante contacto con el centro de datos en Santiago, desde donde los populares regionales centralizan toda la información que le van trasladando desde los diferentes colegios electorales gallegos, para elaborar el tracking de última hora, manifiestan que "las sensaciones son muy buenas". Así lo confirman a ESdiario, también, fuentes solventes del PP de Galicia.

Inciden, sin embargo, los de Alfonso Rueda, que "nada está todavía ganado" y que hasta que se cierren las urnas a las 20:00 de la tarde, "queda partido". La masiva movilización en todos los comicios es relevante pero en esta jornada electoral, si cabe, "mucho más" porque campa con firmeza "la amenaza del nacionalismo" que representa el BNG en total connivencia con el PSOE, aseveran fuentes del PP de Galicia.

🔴ELECCIONS18F O candidato do PPdeG, Alfonso Rueda votou pasadas as once e media da mañá no Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra "Pido ser exemplo de participación e normalidade que Galicia vote se anime a votar con sentidiño" pic.twitter.com/qtJhj95ZFG