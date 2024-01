Ortega Smith niega la agresión y no pide perdón después del rapapolvo unánime

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid no se 'baja del burro' después de la reprobación recibida por lanzar una botella a un concejal de Más Madrid y echa leña a la polémica.

El rapapolvos que recibió este jueves el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha servido para condenar ante la opinión pública el agresivo comportamiento que tuvo al lanzar una botella de agua al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño, pero poco ha calado en lo personal para el líder de la formación de Santiago Abascal.

Ortega Smith sigue defendido este viernes que no tiene que pedir perdón por su conducta en el Pleno de este jueves para abordar su reprobación, que salió adelante con los votos de PP, PSOE y Más Madrid, al considerar que sería "el mundo al revés" y, en este sentido, ha argumentado que hay una "doble vara de medir" contra él.

No sólo no muestra arrepentimiento, sino que echa más leña al fuego durante la entrevista que ha realizado este viernes en Telecinco, donde ha reprochado que a él se le cuestiona por haber lanzado una botella de plástico vacía pero nadie pregunta al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño si se "arrepiente de haberse mojado de las víctimas del terrorismo".

"Estamos en el mundo al revés. Es decir, a nosotros los de Vox se nos dice que tenemos que soportar por activa y por pasiva actos de violencia física, verbal, sobre nuestros candidatos, sobre nuestras sedes", ha lamentado Ortega Smith, que ha censurado esa "doble vara de medir".

Comparación con las palmadas en las caras a Almeida

Aunque el portavoz de Vox ha pasado al ataque para defender su actitud, al mismo tiempo que ha restado importancia al 'botellazo', que ha sacado a relucir con otra situación vivida en el consistorio madrileño. Ortega primero ha negado que se pueda hablar de "agresión" por su parte, porque la botella "no tocó a nadie, que cayó al suelo" y ha rechazado igualmente que se pueda comparar lo sucedido con el incidente que motivó la dimisión del edil socialista Daniel Viondi tras darle tres palmadas en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Yo no he tocado a ningún concejal. Yo, en cambio, recibí mofas e insultos por estar defendiendo a las víctimas del terrorismo", ha recalcado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, quien ha defendido que no "tiene absolutamente nada que ver" ponerle la mano al alcalde en la cara con "empujar con una carpeta una botella de plástico de una mesa". "Por favor, seamos un poco serios", ha indicado.