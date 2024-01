El tirón de orejas a Ortega Smith acaba con Vox contra todos: "Manda huevos..."

El Ayuntamiento de Madrid reprueba por unanimidad al concejal de Vox por su comportamiento con Rubiño, de Más Madrid. Ortega Smith se ha revuelto y ha cargado contra todos, incluido Almeida.

Lío importante el de este jueves durante la sesión extraordinaria del Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Madrid convocada para la reprobación al concejal de Vox, Javier Ortega Smith, que hace dos semanas se acercó con actitud amenazante y tiró con la sacudida de unos papeles que tenía en la mano la botella que estaba sobre la mesa del concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño. Todo ello por reaccionar al discurso del de Vox con un “qué asco”. Además, según la versión de Rubiño, le habría dicho en ese momento: “Ahora llora”.

Tras lo sucedido, todos los partidos -menos Vox claro- condenaron la actitud de Ortega Smith y se puso en marcha el mecanismo para reprobar oficialmente al portavoz de los de Santiago Abascal en la capital. El ambiente ya venía caldeado desde entonces y este jueves ha acabado saltando por los aires en el Palacio de Cibeles. Durante estas dos semanas Ortega Smith se ha defendido de las acusaciones que le tildan de violento y lo ha hecho a su manera, marcada por el tono beligerante y combativo -al límite muchas veces- del representante de Vox.

Por supuesto, se negó a dimitir a pesar de las presiones y durante el pleno de reprobación han quedado claras tres cosas: que no se arrepiente, que le importa más bien poco y que el apoyo del PP a la reprobación supone el fin de la relación de su formación con la de José Luis Martínez-Almeida (aunque ha confirmado que los acuerdos firmados hasta ahora se mantienen), del que ha asegurado que no está capacitado para ser el alcalde de los madrileños.

Ortega Smith (Vox) dice que su reprobación es una "cortina de humo" para "tapar" la "infamia" de Pamplona y carga contra Almeida por "comprar el relato de la izquierda una vez más": "No está capacitado para ser alcalde de Madrid"

Y es que Ortega Smith ha centrado gran parte de su intervención en arremeter contra los populares y en especial contra el alcalde de Madrid, al que ha acusado de comprar el relato de la izquierda: "No voy a hablar de huevos aunque, como diría un ministro del PP, manda huevos", ha declarado el portavoz de Vox que ha dejado bien claro que por un oído le entra y por otro le sale: "Como ya me reprobaron en el mandato anterior, vendría a ser una re-reprobación y, por tanto, me importa un re-bledo", ha expresado, para a posteriori declarar que lo que realmente le importa es que "los españoles y especialmente los madrileños se den cuenta de las farsas que montan aquí entre la izquierda y el PP".

Almeida confirma que "desgraciadamente" fue testigo de la "violencia" con la que Ortega Smith se dirigió a Eduardo Rubiño y con una actitud "absolutamente intimidante": "Tiene que renunciar al acta"

Para Ortega Smith lo sucedido este jueves en el Palacio de Cibeles "sólo esconde hipocresía, mentira, oportunismo", por lo que ha anunciado que "no cabe relación con un PP que llega a puntos de encuentro con el golpista Pedro Sánchez". Por supuesto para el PSOE también ha habido ataques, dirigiéndose directamente a Reyes Maroto para decirle que su partido "tiene una historia criminal y golpista que de lo único que pueden dar lecciones es de delincuencia".

Rita Maestre, su otro gran objetivo

Además de cargar duramente contra el Partido Popular, Ortega Smith también ha dedicado sus palabras a Más Madrid, partido de Rubiño, y en especial contra Rita Maestre, a la que ha etiquetado como Agustina de Aragón por saltar a defender a su compañero cuando ni siquiera vio lo que pasaba. También le ha acusado de apoyar a Hamás y le ha llamado ‘asaltacapillas’.

Ortega Smith (Vox) no se disculpa con Eduardo Rubiño, dice que es él el que ha cometido la "única agresión", le acusa de "apoyar a Hamás" y también acusa a Rita Maestre: "La única agresión fue la de usted empujándome a mí. La asaltacapillas"

Durante su turno, el otro protagonista principal de la historia, Rubiño, ha tildado la actitud de Ortega Smith como propia de un “adolescente malcriado” y ha declarado que le ve como una "versión renovada del 'muera la inteligencia'" de Millán Astray. Además, el edil de Más Madrid ha dicho que Ortega Smith es "muy valiente para lanzar soflamas, para insultar, para acercarse a un escaño y aporrearlo, pero no se queda a escuchar lo que tenía que decirle en un día como hoy".

¿Tiene consecuencias la reprobación sobre Ortega Smith?

Y es que tanto el propio portavoz de Vox como el resto de concejales de los de Abascal han abandonado el pleno al acabar la única intervención de Ortega Smith por no dejarles replicar todas las intervenciones contra él. Por lo tanto si la misión era que agachara la cabeza y pidiera perdón, nada más lejos de la realidad. También era de esperar porque no es para nada el estilo de Vox y menos de Ortega Smith.

Hay que tener en cuenta que la reprobación sólo tiene carácter simbólico y podríamos decir que es una especie de tirón de orejas al político por sus decisiones o comportamientos como es el caso. Una llamada de atención pública que realmente no tiene ninguna consecuencia ya que no tiene carácter vinculante. El acta de concejal es personal e intransferible y tiene que ser Ortega Smith quien por decisión propia decida dimitir.