La gran incógnita del PP: "¿Por qué el PSOE no cita a Ábalos en el Congreso?"

Los de Feijóo consideran que Pedro Sánchez está tratando de "comprar su silencio". En el PSOE, por su parte, no descartan acabar citando al ex ministro e, incluso, a la pareja de Ayuso.

"No tenemos miedo a llamar a Ábalos", asegura a este periódico una destacada fuente que mora los pasillos de la sede del PSOE en la calle de Ferraz. "Hemos llamado a varios nuestros", se justifica la fuente socialista en alusión a la citación de comparecencia de, entre otros, Salvador Illa o Francina Armengol en la comisión de investigación que impulsan en el Congreso. Tan siquiera niegan que en la lista definitiva de comparecientes, que tratan de acordar con sus socios, se incluya -ahora o más adelante- a la pareja de Ayuso: "No vamos a descartar nada", advierte la misma fuente solvente consultada por ESdiario.

#EnDirecto | El PP ve "extraordinariamente grave" las imágenes de Ábalos junto a Koldo García reuniéndose de madrugada en Barajas con Delcy Rodríguez y se dirige a Sánchez: "¿Qué había en la famosas maletas?"

"Total transparencia", claman por doquier desde el PSOE. En ese afán de "aclarar todo" -describen-, sin embargo, un nombre destaca por su ausencia: el de José Luis Ábalos. Por mucho que en el PSOE no descarten su futura inclusión en la lista definitiva de comparecientes en la comisión del Congreso, lo palmario es que, aun apareciendo en el sumario del caso Koldo, no lo hayan incorporado en un borrador en el que sí aparecen otros socialistas dispuestos en el foco de la trama. Llama, cuanto menos, la atención.

El PP cree que el PSOE "compra el silencio" de Ábalos

"El PSOE llama a los suyos porque saben que el resto [de grupos parlamentarios] van a hacer que vayan al Congreso", razona a ESdiario una importante fuente de la dirección nacional del PP. Se trata, no tienen duda en Génova, de toda una estrategia política y de comunicación de los de Pedro Sánchez: nada que ver, por tanto, creen los populares consultados, con esa "transparencia" que llevan por bandera desde Ferraz.

Sea como fuere, a lo que son incapaces de encontrarle una explicación desde el PP es a la "incógnita", tildan, de José Luis Ábalos. "No se entiende", manifiestan. Solo hallan desde el trece de Génova una explicación: "No querrán enfadar a Ábalos para que no cuente cosas", entonan las solventes fuentes consultadas.

O dicho en palabras de Borja Sémper, el portavoz nacional del PP, la decisión del PSOE de no citar en la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso al exministro José Luis Ábalos "lleva a pensar a que está comprando su silencio", teniendo en cuenta que fue cesado por Pedro Sánchez y recientemente "apartado" del Grupo Socialista.

Sorpresa y vergüenza ajena.



Esto es lo que han sentido los españoles al ver que el PSOE ni siquiera ha llamado a Ábalos a comparecer a la Comisión de Ocultación de #LaTrama en el Congreso.



¿Qué teme Pedro Sánchez que pueda contar quien le acompañó desde el principio?

Bajo esta factible explicación, el PSOE estaría esperando a que sus socios le obliguen a citar a Ábalos en la comisión del Congreso y, así, dirimirse de toda responsabilidad. Y todo para no irritar a un Ábalos que, por mucho que lo niegue, lo saben, tiene una poderosa manta de la que tirar.