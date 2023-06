Fumata blanca: Podemos y Sumar salvan el 'dilema Montero' y anuncian coalición

El culebrón de Sumar y Podemos se salda con un pacto en el que las dirigentes podemitas se aseguran el sillón pero deben ceder a Sumar puestos clave de las listas

Y por fin salió fumata blanca en los cuarteles generales de Podemos y Sumar para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Los puestos de salida en las listas, y la presencia de Irene Montero especialmente, habían provocado la guerra sin cuartel entre los podemitas y los de Yolanda Díaz, y al final, in extremis y a pocas horas de cerrarse el plazo, llega la pax romana.

Una paz que se ha fraguado teniendo que ver los de Podemos como han tenido que ceder puestos a archienemigos como Íñigo Errejón, que será el número 4 en las listas de Sumar por Madrid, pero así asegurándose el dos por Madrid, que previsiblemente será para Ione Belarra, y el cinco. El tres será para alguien de Más Madrid.

¿Y a dónde iría Irene Montero? Parece ser que a la lista por Barcelona, de uno o dos. Es la salida que se ha buscado a una ministra que los yolandistas no querían ver ni en pintura por Madrid pues sus polémicas como la ley del sólo sí es sí consideran que les resta.

Pese a la solución salomónica, el intento de Yolanda Díaz de apartar a Irene Montero ha provocado una profunda herida, con el propio Pablo Iglesias saliendo a decir que "me voy a callar para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo". Todo muy peliculero.

Además de la lista por Madrid, el pacto de Sumar también supone que los podemitas ceden en otras plazas importantes. Así, el liderazgo de la lista de Valencia es para Compromís, las de Aragón para la Chunta Aragonsista y la de Baleares para MÉS, perdiendo Podemos esos puestos de salida. Izquierda Unida, por su parte, tendrá el primer puesto de la futura coalición con Sumar por las circunscripciones de Málaga y Córdoba.

Podemos, por tanto, se queda en una situación difícil, pudiendo salvar sólo algunos de sus insignes dirigentes en puestos de salida de forma pírrica y teniendo que ceder ante Sumar. Atrás queda el superar los 5 millones de votos y el 20,66% que vivió en 2015 e irrumpir en el Congreso de los Diputados con 69 parlamentarios, a una distancia de sólo 300.000 votos del PSOE e incluso soñando con la opción del famoso sorpasso a los socialistas. Ahora, salvará algunos escaños para los más acérrimos pablistas y con suerte.