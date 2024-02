Feijóo acorrala a Sánchez por sus "inventos" para ocultar su derrota en Galicia

El líder del PP, Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizaron un tenso cara a cara en el Congreso en el marco de las recientes elecciones en Galicia del 18F.

"¿Va usted a dar explicaciones sobre lo que hace su Gobierno? ¿Qué va a inventar hoy para no hablar de lo que ha ocurrido en Galicia y de su responsabilidad en los resultados?", con esta pregunta de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado una tensa Sesión de Control al Gobierno en el Congreso.

"Si usted lo dijo ayer, que las elecciones eran un plebiscito sobre su liderazgo interno, y tiene razón. Felicito al PP por su resultado electoral en Galicia", inició, así, la respuesta Pedro Sánchez para acto seguido comenzar el ataque contra Feijóo: "Y a usted por volver al sentido común cuando reconoció que el camino para Cataluña es la reconciliación y no la confrontación, como usted le dijo a 16 periodistas. Usted hubiera aprobado una amnistía y un indulto y lo que haga falta", subrayó.

#EnDirecto | Feijóo pregunta a Sánchez "qué va a inventar hoy para no hablar de lo ocurrido en Galicia" y Sánchez responde: "Estoy dispuesto a dar explicaciones pero usted también debe tener el coraje de explicar lo que dice en privado a 16 periodistas sobre la amnistía" pic.twitter.com/lqezHIMM7N — Europa Press (@europapress) February 21, 2024

Feijóo, con contundencia, no vaciló en responder a Sánchez "Ahora miente sobre lo que pienso, por mentiras me gana usted por goleada; usted dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona... aquí me tiene, de pie, y el resultado del plebiscito es 40 a 9, y ya le intentará dar usted la vuelta", le espetó el líder de la oposición a Sánchez.

#EnDirecto | Sánchez hace balance de los últimos 6 meses de Feijóo: "Mentira tras mentira. ¿Con qué Feijóo nos quedamos? ¿Con el que negocia la amnistía con los independentistas? ¿O con el que los llama terroristas? Pues ni con uno ni con otro, porque todo en usted es mentira" pic.twitter.com/nQxWgX82HE — Europa Press (@europapress) February 21, 2024

Lejos de amilanarse, Pedro Sánchez continuó en sus trece insultando a Feijóo de mentiroso: "Usted es mentira tras mentira, antes Casado y ahora usted; usted dijo que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones, y lo hacen; han votado en contra del impuesto a las grandes fortunas... ¿Con qué Feijóo nos quedamos? ¿Con el que negocia la amnistía por las mañanas con los independentistas o el que se va de manifestaciones en contra? Todo usted es mentira", respondió Sánchez.