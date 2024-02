Senabre y Fernando Burgos le revientan la tertulia a Manolo Lama

Dos de los contertulios del presentador en El Golazo comienzan a reprocharse a costa de Vinicius y acaban sumidos en un cruce de insultos mutuos en pleno directo

Otra vez Manolo Lama en el ojo del huracán, pero en esta ocasión a causa de la bronca, tremenda y plagada de insultos, de dos de sus colaboradores. Dani Senabre y Fernando Burgos han tenido su minuto de fama en las redes sociales tras un encontronazo en plena tertulia en directo de 'El Golazo'. En el espacio presentado por Manolo Lama se produjo un momento de alta tensión cuando llegó el momento de hablar de las portadas de Superdeporte en las que se hace mención a Vinicius.

El delantero del Real Madrid catalogó a toda la afición del Valencia de racista cuando fue expulsado la temporada pasada en Mestalla, con la afición despidiendo al futbolista a insulto limpio. El jugador aseguró que lo que decía la afición valencianista era "mono, mono".

Ojo al enganchón entre Senabre y Burgos en el golazo pic.twitter.com/u778RuP24h — Mesiasfcbtv (@Vida_Blaugrana) February 20, 2024

"El famoso canta y no llores, a parte de tonto y cretino es un insulto muy recurrente. Si le ponen cretino, apaga y vámonos", empezó diciendo Fernando Burgos, de Onda Cero para defender a Vinicius tras una portada del diario valencianista Superderporte en la que le advertía de lo que le esperaría en Mestalla. "Burgos, no me toques los cojones que tengo para ti también", saltó de repente Dani Senabre, de la COPE.

"¿Pero qué me dices tú?"

"Es ridículo que un personaje como tú vaya a tertulias a decir que no se puede calentar un partido. Tú, que estás cada semana calentando. Vas cada semana insultando y faltando al respeto. Ahora no me vengas a llorar", dijo Senabre. "¿Pero qué dices tú? Que eres tonto. Te lo digo a la cara, tonto, eres un imbécil", respondió Burgos. Manolo Lama decidió entonces quitarse de encima la discusión y recundir una tertulia que ya estaba reventada, silenciándoles y dando voz a Nacho Palencia.