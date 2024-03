El hermano que acorrala a Sánchez y del que calla el PSOE, y no es de Ayuso

La Guardia Civil denuncia las trampas del hermano de Ximo Puig para duplicar facturas y cobrar ayudas de la Generalitat como el alquiler del chalet de otro hermano o la boda de un amigo

Hay un familiar de político que debería preocupar en el PSOE y en Moncloa, y frente a las obsesiones del sanchismo, no es de Isabel Díaz Ayuso a la que están rastreando todo su árbol genealógico. Es el hermano de Ximo Puig, ex presidente valenciano y actual embajador ante la OCDE en París, que recibió cerca de un millón de euros en ayudas de la Generalitat cuando gobernaba el PSPV-PSOE, usando facturas duplicadas o que no tenían nada que ver con el objeto de la subvención.

La UCO de la Guardia Civil, en un extenso informe de 400 páginas, relata las trampas de Francis Puig, el hermano del ex presidente valenciano Ximo Puig, entre las que destacan meter como factura de la empresa el alquiler del chalet de otro hermano, Jordi Puig, pese a que es una vivienda particular y no la sede de la empresa como señalan los agentes.

Entre las facturas meten hasta los gastos de la boda de un amigo del hermano de Ximo Puig. En concreto, la empresa de Francis Puig incluyó como gastos para poder obtener dinero público de la Generalitat facturas de un reportaje audiovisual que no se correspondía con el descrito, con una fecha errónea y sin presentar el contrato, y que eran en realidad el reportaje de boda de su socio.

Ante todas estas corruptelas que señala la Guardia Civil, el sanchismo, tan exigente con los familiares de Isabel Díaz Ayuso, calla ante las nuevas informaciones del hermano de Ximo Puig, al que Pedro Sánchez ha premiado con un gran puesto de embajador en París tras perder la Generalitat Valenciana.

El equipo de opinión sincronizada sanchista, tan riguroso con el novio o el hermano de Ayuso, silencia un asunto donde sí hay malversación de fondos públicos entre hermanos. ¿Hará otro discurso Ramoncín sobre el hermano de Puig? ¿Pedirán todos los ministros y el equipo de opinión sincronizada la dimisión de Puig de la OCDE?