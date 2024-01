Feijóo se rearma en Toledo en plena decepción de Sánchez con Bolaños y Montero

Tanto Feijóo como Pedro Sánchez han reunido en Toledo a sus equipos este pasado fin de semana. El PP ha trazado una estrategia contra un Gobierno que inestablemente pende de sus socios.

Toledo se ha convertido en la cuna de estrategias políticas que, si ningún acontecimiento imprevisto altera el planning -algo muy probable-, ejecutarán tanto el partido de la oposición como el Gobierno de España. Unos, los de Feijóo, buscarán desgastar a un presidente del Gobierno que ha evidenciado inestabilidad por doquier; los moradores de La Moncloa, a sensu contrario, que no les pase factura. No lo tendrá fácil, sin embargo, Pedro Sánchez al poseer una "mayoría" que le hace sudar concesiones in extremis en cada negociación y "progresista" que le reclama competencias en inmigración para -emulando medidas de Vox- expulsar a inmigrantes a no se sabe todavía dónde.

Con una absoluta discreción, y sin desvelar más detalles de los imprescindibles, los integrantes de la dirección nacional del PP aprueban satisfactoriamente unos días de retiro -de "convivencia" describen algunos- que han consistido en trabajar a destajo. Así, tal y como trasladan fuentes solventes populares a ESdiario, ajenos a la realidad exterior, teniendo incluso que dejar los móviles en unos estuches para evitar distracciones y filtraciones, han estado el sábado "15 horas seguidas reunidos". Y aunque la "estrategia no se cuenta sino que se ejecuta", responden desde Génova al unísono al ser preguntados por los retiros Toledanos, sí destacan el "brainstorming": "Nos ha permitido trazar una buena estrategia", celebran fuentes de la dirección a este periódico.

Los socios del PSOE no se cansarán de exprimir a España y el @ppopular no se cansará de defenderla.



Mi objetivo es superar las anomalías que vive nuestro país y volver a la normalidad democrática que la mayoría de ciudadanos nos reclama. pic.twitter.com/PTcdUCRDU2 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 15, 2024

Con las jornadas en Toledo, el Comité de Dirección del PP, con Feijóo como árbitro, ha conseguido "por un lado favorecer la coordinación entre las diferentes vicesecretarías, y por otro tener el partido listo y armado de cara a desenvolvernos en una oposición firme", sintetiza otra fuente popular solvente consultada. No solo eso. El horizonte es claro y el partido que holgadamente ganó las elecciones del 23J ahora buscará revalidad el título en los tres comicios de este año: "El PP ha trazado, además, una estrategia para afrontar las convocatorias electorales que se aproximan en los siguientes meses", desvela el mismo morador de Génova.

La negociación con Junts desgastó a Sánchez

Un retiro con una sensación más amarga han vivido en Toledo, por su parte, los integrantes del Ejecutivo central. Todavía resacosos de una tan frenética como esperpéntica semana en la que las votaciones, en una sesión del Congreso, de tres importantes decretos derivaron en una retahíla de concesiones a Junts que todavía carecen de "letra pequeña", en palabras de los independentistas, han diseñado, entre otras, una estrategia para negociar con sus indomables socios entre los que, ahora, se incluye a Podemos. Los de Ione Belarra e Irene Montero -con la aquiescencia de Pablo Iglesias-, tras su escisión de Sumar, ya han entendido en La Moncloa, es una nuevo actor a incorporar en unas mesas de negociación que liderará el 'súperministro' Félix Bolaños, algo que los morados -ya advierten- descartan.

"Lo de la semana pasada desgastó a Sánchez", destaca a este periódico una acreditada fuente socialista. Refiriéndose a las votaciones de los tres decretos, destaca que "a Sánchez le preocupa su imagen de fortaleza personal de cara a su electorado" y, en efecto, "se ha evidenciado que carece de un total control". En este sentido, Sánchez ha percibido "que debe cambiar de estrategia de negociación". Se rumorea que los decretos dejarán de ser protagonistas en favor de los proyectos de Ley: así los independentistas y nacionalistas, también Podemos, podrán introducir enmiendas en el trámite parlamentario.

Félix Bolaños y María Jesús Montero han "defraudado" al Presidente

La negociación con Junts, tal y como ha registrado ESdiario, fue delegada en Félix Bolaños y María Jesús Montero. Y ambos ministros le han fallado al presidente del Gobierno: sus caras de funeral así lo evidenciaban la semana pasada.

"María Jesús Montero y Félix Bolaños han defraudado a Pedro Sánchez", asegura a este periódico la misma fuente socialista solvente. "Está disgustado por la incapacidad de negociación que ambos han mostrado", insiste, "Sánchez delegó en ellos para no desgastarse y, al final, es evidente, ha salido desgastado". "Junts tan solo buscaba escenificación de cara a su electorado y Bolaños y Montero deberían haberse dado cuenta", alega la misma fuente. Además, otra crítica que sobrevuela La Moncloa y Ferraz -cada día más confundibles-, es que, precisamente, los encargados de la negociación hayan llegado hasta el extremo con ella: "Deberían haber cerrado con Junts las concesiones tiempo antes", asevera la misma fuente.

Unos acontecimientos, pues, que enmarcarán la ya anunciada remodelación "quirúrgica" en la Comisión Ejecutiva Federal, el órgano del PSOE encabezado por el secretario general, Pedro Sánchez, que toma las decisiones en el día a día del partido, según indican fuentes socialistas.