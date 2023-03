Page "hiperventila" de nervios por el Tito Berni: "Payasos, me dan cien 'patás'"

El "sálvese quien pueda" se ha instalado entre los barones y candidatos del PSOE para el 28-M. Y parece que nadie conoce a nadie. El barón de barones se hace el indignado bien gráficamente.

El PSOE se ha instalado en estos últimos días el "sálvese quien pueda". Y, también, el "nadie conoce a nadie". Quien más y quien menos entre los candidatos al 28-M trata de hacer contención de daños tras el escándalo del Tito Berni.

Los barones, responsables del futuro de miles de alcaldes y concejales socialistas, se tientan la ropa. Y el barón de barones, Emiliano García Page, ha dado este viernes una buena muestra de las taquicardias que acechan en las sedes del PSOE periférico, perplejo ante la dimensión del caso Mediador.

Una ciudadana ha abordado al presidente manchego en la localidad de Torrejón del Rey y le ha espetado: "¡Se lo gastan todo en prostitutas!"

Page ha defendido este viernes la política "sana", la "buena política", considerando una "injusticia" cuando se generaliza a todo el mundo, algo que le molesta.

"Me interesa la política decente, la limpia. Me dan cien 'patás', payasos como los diputados que se van de juerga, no por la juerga en sí, sino porque simplemente parece que somos todos iguales y me molesta muchísimo", ha clamado desde Jadraque (Guadalajara) donde ha firmado el protocolo para la implantación del modelo de Transporte Sensible a la Demanda en la provincia.

En referencia a este caso concreto, ha indicado que le da lo mismo que el implicado sea del PSOE -"no tendría que haberlo sido nunca", ha precisado-, como si es de otro partido, para lamentar tener que oír cosas como "¡se lo gastan todo en prostitutas!" como le ha ocurrido a él mismo en un acto previo en Torrejón del Rey.

Qué necesidad tenemos de oír esas cosas, se ha preguntado, cuando hay muchos alcaldes de pueblos pequeños barren el pueblo, están detrás de los planes de empleo para que se rieguen las plantas cuando se planta, abren el centro médico o atienden la biblioteca. "¿Cómo se les puede comparar con gente que no merece la pena pero que en todo caso son anecdóticos?", ha enfatizado Page.

En este sentido, ha comentado que Madrid "genera una radioactividad y una contaminación política -"no digo Madrid comunidad", ha aclarado, "aunque ella hace lo suyo también", ha agregado en relación a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso- pero Madrid irradia una imagen de España como si estuviéramos todo el día a golpe partido o que todo sea una escandalera permanente".

De ahí que el socialista castellanomanchego haya abogado por la "buena política" porque en esta región, ha apuntado, "intentamos no ser motivo de escándalo.

Es más, no lo somos, pero me gustaría que el escándalo y el ruido de Madrid no impida ver a la buena gente que hay en España que está sacando para adelante a su familia, a las empresas y a los autónomos y a los que lo están haciendo también desde los cargos públicos, tan dignos y tan honrosos como mucha gente más y que, encima, para colmo, pagan sus impuestos aquí", cosa que "no hace todo el mundo", ha concluido.