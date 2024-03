PP y C's rompen las negociaciones tras las múltiples "presiones" y el "ruido"

El Partido Popular y Ciudadanos no concurrirán bajo las siglas del PP ni en las elecciones del 12M ni en las europeas. Además, Adrián Vazquez ha dimitido como secretario general de C's.

El Partido Popular y Ciudadanos han comunicado este viernes que no concurrirán juntos a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y han lamentado la "imposibilidad" de llegar a "un acuerdo satisfactorio para todas las partes".

"Desde las direcciones nacionales del partido Ciudadanos y el Partido Popular queremos lamentar la imposibilidad de haber podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, a pesar de la honesta voluntad compartida de alcanzar un entendimiento", señalan en un comunicado firmado conjuntamente los de Feijóo y los de Carrizosa.

Y justifican esta ruptura de negociaciones por las "las tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes", aseguran.

"En este momento trascendental que vive España, considerábamos oportuno plantear que Cs se sumara a la única alternativa constitucionalista real al desgobierno de un presidente que solo ofrece cesiones al independentismo a costa del Estado de derecho y cuyo Gobierno se encuentra salpicado por una trama corrupta", añaden fuentes solventes del PP consultadas por ESdiario.

Tal y como venimos contando en ESdiario, la convocatoria anticipada de las elecciones en Cataluña, para el 12 de mayo, ha precipitado unas negociaciones que se venían desarrollando "desde hace tiempo", confirman fuentes de la dirección nacional del PP a ESdiario.

Así, el deseo de Feijóo de "integrar", describen los populares, a Ciudadanos se venía negociando desde las más altas instancias de la dirección del partido, concretamente por Cuca Gamarra -desvelan las mismas fuentes-, tiempo antes de la convocatoria de comicios en Cataluña. Es más, se perseguía desvelar la bomba de la absorción de Ciudadanos en el PP, si es que finalmente se conseguía el acuerdo, en el marco de las elecciones europeas que se celebrarán en junio de este año.

En cualquier caso, lo que reiteran las solventes fuentes populares consultadas por este periódico es que estas negociaciones "transcienden a las elecciones". Esa es la clave. "Se buscaba la integración de un partido nacional en otro nacional", reiteran desde la dirección del PP. En otras palabras: que Ciudadanos dejara de existir como partido y se "integrara totalmente", eso sí, "manteniendo las siglas del PP".

Adrián Vázquez dimite

Por su parte, Adrián Vázquez ha dimitido este viernes de su cargo de secretario general de Ciudadanos, poco más de un año después de asumirlo, después de fracasar las negociaciones para concurrir junto al PP a las elecciones catalanas y europeas.

Así lo ha trasladado a través de un comunicado, en el que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree". "He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante", ha agregado el también líder 'naranja' en Bruselas.