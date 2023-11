Sánchez desata el caos… y da un as al PP: todos a pedir que les quiten deuda

La condonación de la deuda de Cataluña abre la caja de Pandora, con hasta socialistas solicitando el mismo trato, y da a los presidentes populares un arma de presión al Gobierno

“Señores, que me lo quitan de las manos”, estas palabras podrían haber sido más adecuadas que las pronunciar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras firmar su acuerdo con ERC y el ex preso Oriol Junqueras, que supone la condonación de 15.000 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para Cataluña. El pacto del PSOE con ERC ha abierto un mercado persa donde el resto de presidentes autonómicos, incluidos socialistas, señalan al Gobierno “qué hay de lo mío” y da al PP una baza de presión.

Así, nadie quiere tener un trato inferior al que el PSOE ha acordado con Cataluña, y ya han salido presidentes como el de Andalucía o el de Asturias -este del PSOE- a exigir que le condonen también la deuda de su comunidad. El Gobierno ha tenido que decir que sí, que también lo hará -si es deuda del FLA, ojo-, para evitar una revuelta, pero lo que no va a poder evitar es el caos total de todos exigiendo quitas de deuda, competencias o nuevos sistemas de financiación.

Esto da sin embargo un as al PP, que ahora puede presionar al Gobierno y además vender discriminación de trato a las comunidades que gobierna si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no da a los demás lo mismo. Las comunidades que podrían exigir una quita de la deuda del FLA son Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana, todas gobernadas por el PP salvo una. Al ser sólo las que reciben FLA, ya se genera conflicto con aquellas regiones que no se acogieron a este sistema. Caos a la vista.

Andalucía dispara primero y la socialista Asturias se suma

"Exigimos igualdad entre los españoles. Tras la humillación moral, Pedro Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no", subrayaba el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que era el primero en salir a reclamar ‘qué hay de lo mío’ exigiendo la condonación de 17.800 millones de euros, así como un fondo de compensación.

Desde Murcia, Fernando López Miras ha exigido “un nuevo modelo de financiación” y ha advertido al PSOE de que “no permitiremos más desigualdad y, si es necesario, buscaremos amparo en los tribunales de Justicia”. En la misma línea, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que “no me quedaré callado ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda con Cataluña”.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha reprochado a los socialistas que “sigan creando españoles de primera y de segunda" y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recordaba que “hace una semana, el Gobierno de Pedro Sánchez me acusó de inventar fake news por avisar de que esto pasaría” y que “no vamos a ser menos que ninguna otra comunidad”.

En la Comunitat Valenciana, su presidente Carlos Mazón tiene ahora una baza presionar al Gobierno exigiendo la condonación de unos 10.000 millones de deuda del FLA. Mazón ya advirtió que si se lo hacían a Cataluña, “deben empezar por la Comunitat Valenciana”.

Las críticas, o el ‘qué hay de lo mío’, vienen también desde comunidades del PSOE como Asturias, donde su presidente Adrián Barbón ha pedido "igualdad de trato ante la condonación de parte de la deuda del FLA a Cataluña”. El mercadeo está servido.