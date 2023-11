El dinero también importa: Sánchez perdona gran parte de la deuda catalana a ERC

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC también incluye este aspecto económico que, por las cantidades que se manejan, no es baladí: la deuda de Cataluña asciende a 86.800 millones.

El PSOE añade a su álbum otra de esas fotos que retratan al partido que dirige Pedro Sánchez. Eso sí, él no aparece en casi ninguna de ellas. Solo cuando no hay más remedio. Si puede y la situación se lo permite manda a sus compañeros a que se fotografíen con los que un día dijo que no pactaría. El martes fue Santos Cerdán y su imagen con el fugado Puigdemont -y con una foto de un grupo de independentistas con una urna del 1-O de fondo- y este jueves ha sido Félix Bolaños el que se ha fotografiado alegremente con Oriol Junqueras.

Todo ello tras la firma del acuerdo entre PSOE y ERC para investir a Sánchez presidente del Gobierno. La cosa ha ido sobre ruedas con los Junqueras, Aragonés y compañía pero parece que se atasca con los de Junts, que apretarán hasta el final para exprimir todo lo posible al líder socialista. Quieren sacar tajada y que no sea precisamente pequeña.

Tajada económica es la que también quieren sacar los independentistas de todo este asunto. Más allá de la amnistía y lo que supondrá a nivel político, jurídico y social, se confirma algo que ya se había hablado y que era otra de las peticiones del independentismo catalán a Pedro Sánchez. Se ha confirmado que el acuerdo incluye también la condonación de parte de la deuda de Cataluña con España, lo que se traduce en que el Estado se hará cargo y perdonará un gran porcentaje de la deuda catalana que asciende a 86.800 millones de euros.

Bolaños ha asegurado que se trata de un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas. El tema es que no es lo mismo tener una deuda de 38 o 37 millones como tienen Andalucía o Madrid a esos más de 86 de Cataluña. Junts y ERC exigían perdonar toda pero el máximo dirigente del PSOE en tierras catalanas, Salvador Illa, la “rebajó” hasta los 70 millones. Casi nada.

El PSOE al completo retratado de nuevo por sus "cambios de opinión"

Todo ello en una comparecencia para explicar el acuerdo en la que Bolaños vuelve a quedar retratado. Al más puro estilo Sánchez, la hemeroteca le vuelve a jugar una mala pasada y los "cambios de opinión" reflejan lo que es el actual PSOE.

Bolaños dos semanas antes del 23-J: “Con este Gobierno está más cerca que Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia".



Bolaños hoy: “La ley de amnistía devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política”.



Así todos los socialistas. pic.twitter.com/sa6MEDgWwo — Pedro Otamendi 🇮🇱 (@PedroOtamendi) November 2, 2023

Un Illa que ha celebrado el acuerdo PSOE-ERC en lo que ha definido en una nueva etapa lejos de la "ruptura política". El exministro de Sanidad tampoco se libra de su dosis de mentiras - las suyas concretamente-. Solo hay que recordar lo que decía de la amnistía antes de las elecciones, siendo de esos que dijeron rotundamente y con vehemencia que "la amnistía no tiene encaje en la Constitución”.