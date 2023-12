Los nacionalistas rabian después del discurso constitucionalista de Felipe VI

Los diferentes partidos que abogan por la independencia, catalanes y vascos, se han manifestado en contra de las palabras del Rey en las que defiende los principios de la Constitución.

El habitual discurso navideño del Rey no ha dejado indiferente a nadie, pero todos los partidos nacionalistas de nuestro país han aprovechado para criticar a Felipe VI, ya que al haber hecho bastante hincapié en la importancia de la Constitución no ha gustado nada a catalanes y vascos independentistas, que se han juntado para rabiar acerca de esas palabras de unión que ha pronunciado el monarca de España.

De los catalanes prácticamente no ha quedado nadie sin mostrar su opinión. Diferentes políticos como Anna Erra, presidenta del Parlament, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, o Antoni Castellà han aprovechado la ofrenda floral a Francesc Macià. Tampoco se ha quedado atrás un especialista en esto del show político como es Gabriel Rufián, que ha utilizado las redes sociales para mostrar su opinión.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha afirmado que el discurso de Navidad que el Rey Felipe VI pronunció "no va dirigido a todos los catalanes" porque antepone la unidad de España y la Constitución. "El discurso del Rey no nos ha sorprendido. Nunca falla en este sentido: pone por delante la unidad y la integridad de España y preservar la Constitución", ha criticado. Para ella, el mensaje del monarca "no va dirigido a todos los catalanes y demuestra la lejanía de la institución. Como catalanes, seguimos el modelo de Macià".

Por otro lado, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, ha definido el discurso de Navidad del Rey Felipe VI como una continuidad del que hizo tres días después del 1-O, "y la mejor muestra es que la derecha y la extrema derecha lo aplauden". Además, ha asegurado que los miembros de su Govern quieren ser "dignos continuadores" de la Cataluña por la que trabajó Macià, al que ha elogiado como independentista, republicano y de izquierdas.

El portavoz del Consell de la República (CdRep), Antoni Castellà, ha asegurado que "cualquier proceso de negociación no es posible sin confrontación" democrática y ha llamado a la unidad independentista, por lo que ha propuesto una cumbre de partidos y entidades. Además, el secretario general adjunto de ERC y diputado del Parlament, Juli Fernàndez, ha respondido el discurso de Navidad del Rey Felipe VI defendiendo "una Constitución de la república catalana". La portavoz de Demòcrates, Assumpció Laïlla, ha urgido este lunes a proclamar la independencia de Cataluña y ha criticado a Felipe VI al día siguiente de su discurso de Navidad: "No merece, no tiene, nuestro respeto. No merece nada".

Lo que había cuando no había Constitución.

También ha aparecido en escena Gabriel Rufián. El político que prácticamente hace una década aseguró que sólo estaría 18 meses como diputado ha utilizado sus redes sociales para responder al mensaje constitucionalista de Felipe VI. "Lo que había cuando no había Constitución", adjuntando una fotografía del Rey de pequeño saludando al Francisco Franco.

Los vascos, mosqueados

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado que en su discurso de Nochebuena el Rey Felipe VI haya obviado las "discrepancias constitucionales" y haya centrado su discurso para PP, PSOE e incluso Vox. "Es como si las discrepancias constitucionales, que donde las hay, sobre todo, es precisamente en Euskadi y en Cataluña, los movimientos políticos, las razones que pudiera haber para esas discrepancias constitucionales, sobre eso no hay nada que decir, cuando se va a hablar durante todo el discurso de la Constitución", ha destacado.

En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban ha subrayado el "quiebro sorprendente" al principio del discurso del Monarca, porque ha empezado a hablar "de los problemas que preocupan a la ciudadanía", pero ha querido hablar de la Constitución y de la unidad de España, "España como única nación". "Es un discurso que no se hace pensando en los nacionalistas vascos o los nacionalistas catalanes, incluso los gallegos. Desde luego, es un discurso que va más centrado a PP, PSOE, Vox, incluso", ha manifestado.

Asimismo, se ha referido a las alusiones del discurso sobre "España, proyecto común y compartido, con la Constitución de nuevo, a través de la Constitución, unidad del País, etcétera, etcétera". "Yo ante eso quisiera decir que la unidad, sobre todo en un país democrático, se basa en la voluntariedad, y cada vez que esta voluntariedad se ha querido poner a prueba, o se ha querido preguntar cuál es la voluntad real de la gente, pues desde luego no se ha facilitado que esto fuera así", ha reprochado.

Ha insistido en que el Rey "sigue hablando de una única nación" y no hace un "guiño" a quienes ponen en cuestión muchas veces la Constitución. "Bueno, pues nosotros tenemos que decir que aquí hay una nación que es la vasca, diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Que no hay una única nación en el estado español", ha destacado. Por otro lado, ha señalado que hay una parte del mensaje de Felipe VI que está "en neblina" y se ha preguntado "¿qué se quiere decir cuando se afirma que las instituciones deben cumplir con sus deberes?, ¿Quién está incumpliendo?".