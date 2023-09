Pedro Sánchez no asistirá a la cumbre del G-20: dio positivo en COVID

El presidente del Gobierno en funciones ha contraído Covid lo que le impide asistir a la importante cumbre del G-20.

El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado positivo por COVID-19 en la prueba requerida para asistir a la Cumbre del G-20, programada para los días 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi. Como resultado, no podrá participar en el evento. A pesar de su diagnóstico, Sánchez se encuentra en buen estado de salud y continuará desempeñando sus funciones desde su residencia, según anunció en su cuenta de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

En su ausencia, la representación de España en la cumbre estará a cargo de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, así como del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

"Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20. Me encuentro bien. España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación", publicó Pedro Sánchez en su cuenta de X.