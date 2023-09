Se reactiva el vídeo viral de María Jiménez que no gustará a Ana Rosa Quintana

Todavía en shock por el inesperado fallecimiento de su madre, María Jiménez, pero dando una lección de entereza, saber estar y generosidad, Alejandro Sancho atendió a los medios de comunicación durante la capilla ardiente de la artista, que se ha instalado este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla.

Reconociendo que su muerte les pilló por sorpresa porque no esperaban este desenlace, el hijo de María contó cómo fueron los últimos días de vida de su progenitora: "No se ha enterado. Vino a Sevilla a una revisión porque no le funcionaba bien la pierna, pero no había nada fuera de lo normal. Estuvo de broma con su hermana, directamente ni se ha enterado".

El último verano de María Jiménez, con sus nietos, como ella quería

"Ha pasado un verano feliz en Chiclana con nosotros, con sus nietos que era lo que quería, y se ha ido feliz. No ha sufrido. Aguantó el tirón todo el verano sin querer ir al médico, por algo no quería ir... No nos ha pillado por sorpresa porque han sido 5 cánceres en cinco años. Una enfermedad que ha ido arrastrando y se le ha ido extendiendo poco a poco", reveló, reconociendo que a pesar de que su madre padecía una enfermedad terminal no esperaban tener que decirle adiós tan rápido.

"No sabíamos ni qué iba a pasar ni cuánto tiempo, no sabíamos si iba a ser uno, dos años, tres años. Pero lleva dos años que con sus dolores y sus cosas ha aguantado como una leona y ya no ha podido más su cuerpo", explicó en declaraciones Espejo Público.

Agradecido y emocionado por las numerosísimas muestras de cariño que ha recibido tras la muerte de su madre, Alejandro aseguró que lo que más le gustaría a la cantante es que todos aquellos que la querían "brinden esta noche con una buena copa y disfruten de su música y la sientan". "Yo lo voy a hacer", añadió con una sonrisa triste.

"Mi madre ha vivido y ha sufrido muchísimo, a tope. Ha llegado al nirvana de su profesión y eso es lo más bonito", defendió emocionado, confesando que si tuviese que quedarse con una canción de su madre sería La calle melancolía, de mis favoritas".

Viejos vídeos de María Jiménez vuelven a primer plano

Claro que entre los miles de vídeos de canciones, actuaciones y entrevistas de María Jiménez si hubo uno que tuvo especial impacto en redes sociales ese fue el de la gran y polémica bronca que mantuvo con Ana Rosa Quintana hace ya muchos años en televisión.