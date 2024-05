Bendodo: "El Gobierno era el camarote de los Hermanos Marx; ahora es el Titanic"

Sánchez "no es capaz de convencer ni a su vicepresidenta primera", señala el popular, quien considera que el 9J hay que decir al presidente del Gobierno "que la legislatura se acabó"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha señalado que "la antesala del cambio del Gobierno en España tienen que ser las próximas elecciones europeas" del 9 de junio y ha asegurado que la legislatura va "tocando a su fin", con un Ejecutivo que "ha pasado de ser el camarote de los hermanos Marx y ahora es el Titanic". "Tiene mala pinta, va a pique y no se va a salvar nadie", ha apostillado.

Mismo "modus operandi" del PSOE.



Parece ser que la prensa es quien informa a los socialistas de la corrupción en sus gobiernos mientras Pedro Sánchez quiere amordazarla. pic.twitter.com/OwPhJgb6Aa — Elías Bendodo (@eliasbendodo) May 25, 2024

En su intervención en el acto conmemorativo por los 45 años de los ayuntamientos democráticos, que se ha celebrado Alhaurín de la Torre (Málaga), Bendodo ha asegurado en los próximos comicios europeos hay que decir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que se acabó" y ha considerado que "se va a saber quién apuesta por la tierra y quién mira por su sillón", indicando que hay "un Gobierno en clara descomposición".

Gobierno de ruptura

"Lo que ha sucedido esta semana es muy grave. El escándalo de mañana va a tapar el escándalo de hoy. Aparte de retirar dos proyectos de ley y romperse el Gobierno, ha habido dos crisis internacionales, y no con países pequeños, con Argentina y con Israel, y no pasa nada, pero todo esto se paga después, tiene sus consecuencias", ha expresado.

Respecto a esas "dos derrotas" por los proyectos de ley, el dirigente 'popular' ha recordado que "uno lo perdió y otro para no perderlo lo tuvo que retirar", porque, ha apuntado, Sánchez "no es capaz de convencer ni a su vicepresidenta primera". "Sánchez no es capaz de consensuar ni con sus propios socios de Sumar con los que comparte mesa y espacio", ha incidido Bendodo, quien ha indicado que "era un gobierno en coalición y ahora es un gobierno de ruptura".

Sobre el proyecto de la ley del suelo, ha llamado la atención con que culpe al PP. "Hace una ley el PSOE en contra de su socios de gobierno; el socio de gobierno, si no le gusta la ley, vota en contra y como vota en contra, antes de que vote en contra, la retira. Y dice que es culpa del PP, si nadie nos ha preguntado y no nos ha dicho nada. ¿Cómo va a hacer culpa del PP?", ha cuestionado.

"Está harto hasta Sumar"

"Estamos hartos de un Gobierno que no gobierna. Está harto hasta la parte de Sumar", ha reiterado, por lo que ha abogado por que "todo el desencanto e indignación que ha habido en la calle estos últimos meses hay que canalizarlo a través del voto a favor del PP" en las europeas; recordando la nueva concentración convocada este domingo en Madrid. "Nosotros no estamos aquí para salvarle las cuentas a Sánchez, ya lo dijo Alberto Núñez Feijóo en la investidura", ha recordado.

🔵 Volvemos a la calle en defensa de la libertad e igualdad de todos los españoles.



🔴 Frente a bulos, cortinas de humo y un gobierno inoperante.



Este domingo, #EspañaResponde



¡Yo Voy!

📍 Puerta de Alcalá, 12:00h. pic.twitter.com/tr1TO5aqmG — Elías Bendodo (@eliasbendodo) May 25, 2024

"El 9 de junio tenemos que decirle a Sánchez que se acabó, porque sabemos lo que pasa cuando un puñado de votos deciden el futuro de España y no nos podemos quedar nadie en casa. El próximo 9 de junio nos jugamos muchos en Europa", ha aseverado el dirigente del PP.

Ha señalado que "Sánchez y los suyos han empezado la campaña de las europeas y ya sabemos por dónde van a ir, insultos a Feijóo y a todo el PP", punto en el que ha instado a que "a cada insulto del PSOE, una propuesta para los españoles en materia de seguridad, de agricultura, de ganadería, de pesca, del futuro de nuestro país, que son los jóvenes, de bajar los impuestos; de eso vamos a hablar en Europa, de lo verdaderamente importante que es lo que preocupa a los españoles".