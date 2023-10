Ataque de histeria de Podemos tras el pacto PSOE-Sumar con el dinero de fondo

Nada es casual en la cascada de declaraciones duras de los morados contra Yolanda Díaz: las palabras de Ada Colau sobre cortar el grifo económico, la clave para la supervivencia podemita

Que Podemos siempre está lanzando indirectas o dardos envenenados a Yolanda Díaz por sentirse ninguneados dentro de Sumar no es ninguna novedad, pero el partido morado ha elevado mucho el tono de sus acusaciones en un momento precisamente dulce para Yolanda Díaz tras alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez para revalidar el Gobierno de coalición.

En el trasfondo de la cuestión no están los cargos del futuro Gobierno como en otras ocasiones, sino el dinero, algo esencial para que Podemos, que sólo cuenta con cinco diputados dentro del grupo de Sumar, pueda sobrevivir como partido. Las palabras de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, advirtiendo de que Sumar podría cerrar el grifo del dinero a los podemitas si no aceptan los acuerdos de Yolanda Díaz han desatado la histeria total en la formación morada.

El propio Pablo Iglesias, líder en la sombra de la que fue su creación, volvía a agitar el árbol y compartía que “el ‘Yolanda, nosotros te apoyamos si te deshaces de Podemos’ explica a la perfección la desvergüenza de todo lo que acontece con Sumar”, un ataque directo a los socios de Yolanda Díaz como los errejonistas o los comunes, a los que los podemitas señalan en su estrategia de asfixiarles, ahora no sólo a nivel político, sino también económico.

Podemos, que se ha quedado no sólo fuera de gobiernos autonómicos donde tenía presencia, sino además sin representación en ayuntamientos o parlamentos autonómicos como Madrid o la Comunitat Valenciana -con todo el dinero que ello supone perder- vive una dura travesía en el desierto donde el dinero que le pueda dar Sumar de lo que les corresponde de su representación en el grupo del Congreso es esencial.

Por eso ha dolido tanto la amenaza de Ada Colau de cortar el grifo, un ataque que de llevarse a cabo, los dejaría más tocados de muerte. Desde Podemos airean que el acuerdo con Sumar implica que los morados recibirían el 23% del total de la subvención ordinaria que otorga el Ministerio del Interior y que los de Yolanda Díaz no pueden saltarse eso.

Pero Sumar, que es quien recibe la subvención y luego la reparte, tiene la sartén por el mango, y eso desata los nervios de Podemos ante la posibilidad de que la baza de dejarles sin dinero sea usada por los de Yolanda Díaz para hacerles tragar con sus acuerdos con Pedro Sánchez en los que los podemitas se sienten marginados sin voz y ante el temor de quedarse sin ningún ministerio. Al final todo se reduce al dinero.