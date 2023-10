Sumar, IU y Podemos votan en Europa en contra de condenar los atentados de Hamas

La formación de Yolanda Díaz se excusa: "Queríamos un alto el fuego y no se pidió". Las otras dos formaciones siguieron las consignas del The Left, el grupo comunista en el Parlamento

Es la excepción ibérica, para sonrojo de muchos españoles. Los eurodiputados de Sumar, Izquierda Unida y Podemos son algunos de los poquísimos representantes políticos en el Parlamento Europeo (solo 21 han votado en contra de la resolución frente a 500 que han votado a favor) que se han opuesto a condenar los asesinatos de Hamás tras el brutal ataque perpetrado por la organización terrorista el 7 de octubre contra Israel.

Pese a que Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del Gobierno de España y líder de Sumar, no duda en insistir en que condena "toda violencia venga de donde venga", la realidad es tozuda y los hechos, aún más. Porque su eurodiputado Ernest Urtasun ha pulsado la tecla del "no" cuando se les ha preguntado acerca de si condenaban los atentados terroristas de Hamás en Israel. Así que el discurso no cala con los actos.

Curisoamente, Urtasun comenzó su intervención en el Parlamento Europeo condenando los actos del grupo integrista: "Mis primeras palabras son para condenar inequívocamente los actos de terror de Hamás y pedir inmediatamente que liberen a las víctimas, los secuestrados", dijo. Posteriormente, en declaraciones recogidas en exclusiva por Voz Populi, Urtasun aseguró que "el rechazo de la Eurocámara a una enmienda que pedía incluir en la resolución la solicitud de un alto el fuego fue lo que determinó mi sentido del voto".

No en nuestro nombre.



Hoy en el pleno he censurado la visita de la Presidenta del Parlamento y de la Comisión a Israel.



La UE debe condenar también los crímenes en Gaza y trabajar urgentemente por el cese de los bombardeos y la llegada de la ayuda humanitaria. pic.twitter.com/oZY64npPqf — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) October 18, 2023

En dicho medio, Urtasun aseguró que "el grupo de los Verdes al que pertenecemos presentó una enmienda para que la resolución pidiera claramente un alto al fuego. Esa enmienda fue rechazada(...) Sin eso, para mí la resolución era insuficiente y por eso voté en contra". "Hubo otros compañeros y compañeras del grupo de los Verdes que opinaron que la resolución tenían otros elementos que eran meritorios, pero para mí ese elemento era esencial", reconoce el portavoz de Sumar. En total, 58 eurodiputados de Los Verdes votaron a favor, tres se abstuvieron y solo tres votaron en contra, entre los que se encontró Urtasun.

IU y Podemos sorprenden menos

No sorprende, en cambio, los votos en contra de los eurodiputados de Izquierda Unida (Sira Rego) y Podemos (Idoia Villanueva), máxime cuando sus formaciones políticas están pidiendo directamente que España suspenda sus relaciones diplomáticas con Israel. Además, la mayor parte de su grupo parlamentario en Europa, The Left, votó en contra de la resolución (13 votos en contra frente a 11 a favor).