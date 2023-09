Rubiales a la guerra contra su Gobierno: "No garantiza la separación de poderes"

El presidente de la RFEF, suspendido por 90 días por la FIFA, Luis Rubiales, manda un duro comunicado atacando al Pedro Sánchez y a todo su Gobierno.

Tal y como venimos contando en ESdiario, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) consideró los comportamientos de Luis Rubiales durante la celebración del Mundial femenino como "graves". Así, el Consejo Superior de Deportes (CSD), que esperaba que fueran etiquetados como "muy graves", se encuentra sin posibilidad de tomar medidas cautelares contra el dirigente. En respuesta a esta decisión, Rubiales emitió un comunicado.

El suspendido presidente de la RFEF por la FIFA durante 90 días, reiteró en tal comunicado sus disculpas afirmando que "lo hago convencido y con la intención de mejorar". Reconoció que su comportamiento no estuvo a la altura de lo que se espera de un líder. Aunque sigue sosteniendo que el beso con Jenni Hermoso fue un acto espontáneo y consensuado, insistió en que en ningún momento hubo agresión.

En este sentido, Luis Rubiales expresó su preocupación por las posibles interferencias en la separación de poderes en el país, denunciando presiones ejercidas en su contra desde el Gobierno.

Rubiales pide disculpas

"El pasado día 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar", así inicia el comunicado de Rubiales.

"He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se gana un mundial, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue", asevera.

"Por tanto, reitero, una vez más, mis disculpas por ello a las futbolistas, federación y demás estamentos del fútbol de manera clara, rotunda y sin paliativos. También a los aficionados al fútbol y a todos los que se hayan podido ofender por mis actos. También di las explicaciones correspondientes, contando la verdad de lo ocurrido. Es mi única versión, la que he mantenido desde el primer momento y sigo defendiendo y no voy a modificar", asegura en un claro mensaje a Jenni Hermoso.

Rubiales reitera que hubo consentimiento

"La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito: con consentimiento de ambas partes, tanto en los cariñosos abrazos, como en el pico y posterior despedida llena de afectuosos gestos mutuos, que se produjeron en la tarima de entrega de las Medallas", se lee en el comunicado que emitió.

Rubiales ataca al Gobierno de Pedro Sánchez

"Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen", escribe en el comunicado.

"Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial. Pese a esto, también he sentido el apoyo creciente de la gente en la calle y en las redes sociales. Siento que algo ha cambiado y ante una injusticia y juicio público tan espurio, el ciudadano de a pie, mujeres y hombres por igual, se han unido", incide.

Y avisa que: "En el día de hoy, el TAD ha decidido abrirme un expediente. Al no haber razón alguna, según la resolución fundamentada por dicho órgano, para catalogar ninguna acción como MUY GRAVE, no se podrá aplicar una suspensión provisional por la Comisión Directiva del CSD. Voy a seguir defendiéndome para demostrar la verdad. Quiero lanzar un mensaje a todas las personas de bien de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, incluidas aquellas mujeres que hayan sido agredidas realmente y que tienen todo mi apoyo y compresión: esto no va de géneros, va de verdad", sentencia Luis Rubiales.