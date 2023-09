Esperpento de Iceta: se molesta con el TAD e insiste en suspender a Rubiales

El ministro de Cultura señala que para el Ejecutivo “la falta es muy grave” contradiciendo al TAD y alega la Ley del Deporte… que el Gobierno no ha desarrollado y por eso es sólo “grave”

Al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha gustado la decisión del el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que considera falta grave el comportamiento del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, pero no muy grave, lo que impide suspenderle de sus funciones provisionalmente como esperaba, así que ha sacado al ministro de Cultura, Miquel Iceta, visiblemente enojado para contradecir al TAD e insistir en que se va a suspender a Rubiales.

El Gobierno no lo tiene fácil y Miquel Iceta ha alegado el artículo 102 Ley del Deporte para suspender a Rubiales hasta que resuelva el expediente que le afecta. "El criterio del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno sigue siendo que las actuaciones de Rubiales merecen el calificativo de muy graves por abuso de autoridad y perjuicio de la imagen de nuestro fútbol", ha señalado el ministro en contra del TAD.

Por el ello, Miquel Iceta ha adelantado que el Consejo Superior de Deportes va a pedir a sus servicios jurídicos "que estudien la adopción de otras medidas ante las instancias que correspondan" para que el ahora suspendido presidente de la RFEF por la FIFA quede definitivamente apartado de sus responsabilidades.

Miquel Iceta se ha escudado en el clamor social para calificar el comportamiento de Luis Rubiales como “muy grave” frente al “grave” que ha determinado el TAD, y en una rueda de prensa con un tono de mitin ha hecho un llamamiento "a todos los estamentos a prevenir, denunciar y sancionar este tipo de comportamientos” y que “las personas que no se comprometan con la igualdad de las mujeres no deben ejercer responsabilidades en el mundo del deporte".

"Estamos en contacto con la FIFA para intentar que no tenga ningún daño en nuestras competiciones la mala imagen que se ha dado. No estamos solos. Hay una sociedad y hay unas deportistas que han ganado el mayor triunfo de su historia”, se ha apropiado Miquel Iceta como un supuesto respaldo al Gobierno frente a Luis Rubiales.

La maraña para suspender a Rubiales

Sin embargo, el Gobierno se enfrenta a una maraña jurídica tras la decisión del TAD, ya que el TAD no aprecia abuso de poder en el beso a Jenni Hermoso, pero sí aprecia comportamiento indecoroso. La Ley del Deporte -que esgrimía Iceta- actual lo contempla como muy grave, pero el Gobierno no ha desarrollado el nuevo reglamento sancionador y el TAD aplica el antiguo, que es el único que hay vigente. Ese reglamento en vigor considera que los actos indecorosos son graves, pero no muy graves.

Así que, carambolas de la vida, un olvido del Gobierno de no desarrollar la Ley del Deporte es lo que le ha impedido suspender ya automáticamente a Luis Rubiales como esperaba, algo que le apremian con el sector de Yolanda Díaz e Irene Montero intentando ponerse la medalla feminista y criticando la lentitud de actuación del PSOE.