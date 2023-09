ERC y Junts, señalados por su relación con Sánchez en el spot de la Diada

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización encargada de planificar la manifestación principal en la Diada de Cataluña, ha publicado el vídeo promocional para la de este 2023 y se acuerda en el mismo de ERC y Junts. Las formaciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y de Carles Puigdemont, negocian con Pedro Sánchez para investirle presidente, algo que no gusta a parte del independentismo, que lo ven como una forma de venderse en vez de seguir con su lucha por otros caminos.

La frase del spot dirigida a ERC y Junts, aunque no se les menciona pero es bastante obvio, la dice el narrador en una de las primeras frases del vídeo: “Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino”. Las primeras palabras del mismo van destinadas a intentar callar las opiniones que aseguran que el independentismo está más desmovilizado y desunido que nunca, algo que evidencia las contínuas disputas y enfrentamientos entre partidos con esta misma ideología.

⬛️⬜️ Ens han intentat vèncer i desmobilitzar. Aquest 11 de Setembre farem saber que aquí no s'ha acabat res i que l'independentisme continua més viu que mai.



📍 Plaça del Doctor Letamendi: per la sobirania

📍 Ciutat de la Justícia: per la llibertat

📍 Escola Proa: per la llengua… pic.twitter.com/FK8PKuqUZa