Almeida se sincera: si Feijóo le pide ser ministro, ¿se quedará de Alcalde?

Las últimas encuestas dan la victoria a Martínez-Almeida y podría optar a revalidar la Alcaldía de Madrid. A Feijóo también le auguran una sólida victoria en las elecciones generales.

Quedan escasos tres días para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Unos comicios concebidos en clave nacional que apuntan a una victoria -en términos globales- del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien también se postula como favorito para las elecciones generales de final de año. Por su parte, en la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien entrevistamos en ESdiario, opta a revalidar la Alcaldía de Madrid.

PREGUNTA -¿Qué Madrid se encontró y qué Madrid deja cuatro años después, alcalde?

RESPUESTA- Nos encontramos un Madrid, desde el punto de vista de gestión municipal que estaba abandonado; desde el punto de la limpieza, por ejemplo; desde el punto de vista de conservación del pavimento; desde el punto de vista medioambiental con unas políticas restrictivas que no conducían a ningún sitio y no cumplían ningún objetivo; económicamente no estábamos a la altura de lo que podemos ser y de dónde estamos ahora y, al mismo tiempo, con una carencia de infraestructuras, equipamientos, dotaciones a lo largo de toda la ciudad, fruto de la incapacidad de manejar un presupuesto porque no ejecutaban ni el 50% del presupuesto de inversiones.

P- ¿Y en cuanto a cambios concretos?

R- Era un Madrid más conocido, igual que la Barcelona de Ada Colau, por la okupación; por los trajes de cortina de ducha de los Reyes Magos o porque la limpieza la pretendía resolver la alcaldesa con los niños recogiendo colillas por las calles. Por tanto, un Madrid que se estaba caricaturizando desgraciadamente y no jugaba el papel que tiene que jugar: como una de las grandes ciudades del mundo.

P- ¿Y qué han hecho para revertir este Madrid de Carmena que nos ha dibujado?

R- En estos cuatro años, y a pesar de la pandemia, lo hemos conseguido revertir. ¿Por qué? Porque teníamos el diagnóstico muy claro y también sabíamos lo que teníamos que hacer. Y a pesar de todas las dificultades hemos conseguido cumplir el programa del PP en más de un 90% y eso nos permite decir a nosotros, y a todos los que vienen de fuera, porque este es un comentario que nos llega a todos los que vivimos en esta ciudad, "qué suerte tenéis de vivir en Madrid, cómo está la ciudad en este momento". Es decir, el Madrid de 2023 es mucho mejor que el de 2019.

P- A ver si consigo que haga un poco de autocrítica: ¿qué puede mejorar el Madrid de 2023?

R- Que no frenemos en seco. Y que, por tanto, el resultado del 28 de mayo permita seguir consolidando esta versión de Madrid. En segundo lugar, poner broche a determinados proyectos que son trascendentales para la ciudad de Madrid como Madrid Nuevo Norte; seguir mejorando calidad de vida y seguir haciendo infraestructuras que son necesarias; seguir haciendo políticas de sostenibilidad ambiental, económica y social, que no quiere decir que no haya que hacer nada ni que nos tengamos que ahogar económicamente por el histerismo climático, sino una cuestión de sensatez, eficacia y sentido común; arreglar, por supuesto, el problema de la vivienda y seguir garantizando que seamos una de las ciudades más seguras del mundo. Tenemos muchos deberes. Pero la clave es que no frenemos en seco este domingo.

P- Vamos con la vivienda. Dice usted que es el principal problema. Madrid tiene, según Idealista, siete de los trece barrios más caros en cuanto al precio de la vivienda. Más allá de este dato, ¿qué puede hacer el ayuntamiento para abaratar el precio de alquiler y compra de viviendas?

R- Dos ejes de actuación. Uno, desbloquear la oferta urbanística de suelo. Lo hemos hecho esta legislatura y va a permitir que en los próximos cuatro años Madrid sea la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible. Y, dos, actuar desde el ayuntamiento en nuestros terrenos: por primera vez en esta legislatura el Ayuntamiento ha puesto a disposición de promotores privados terrenos dotacionales a los que hemos cambiado la calificación para, en derecho de superficie, construir viviendas en régimen de alquiler con precio limitado. Hemos sacado ya 25 parcelas. Ha sido un éxito. Sacaremos 40 parcelas a lo largo del año que viene y, por lo tanto, cumpliremos ese compromiso para que desde el Ayuntamiento directamente, a parte de lo que hagan los promotores privados, se promueva la construcción de 12.000 viviendas en los próximos 4 años.

P- ¿Con estas dos medidas bajará el precio de los alquileres en Madrid?

R- En el momento en que aumente la oferta y, por tanto, se equipare en cierta medida con la demanda será como se pueda bajar el precio de la vivienda. Desde luego, híper regulando, interviniendo y aplicando una ley que se ha pactado con Bildu, con Podemos y con Esquerra, parece complicado pensar que sea la solución a los problemas de vivienda.

P- Habrá que esperar cuatro años a ver si con sus medidas baja el precio de la vivienda. Hablemos de Madrid central. ¿Sabiendo que la justicia tumbó su moratoria y que las normativas europeas son muy estrictas con la contaminación, volvería a prometer que derogaría Madrid Central?

R- Es obvio que con el marco normativo y jurisprudencial que tenemos en el año 2023 decir que "se va a acabar con una zona de bajas emisiones" como las del distrito centro es negar la realidad. En el año 2019 ni habíamos tenido decisiones judiciales, que fueron a raíz de las decisiones que nosotros tomamos, ni habíamos tenido la ley de cambio climático aprobada por el Gobierno de España, ni habíamos tenido ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da una interpretación sobre la normativa europea sobre la calidad del aire.

P- Entonces, ¿no engañó usted a los madrileños?

R- Hombre, si yo hubiera tenido esos elementos de juicio en 2019 sí que hubiera engañado a los madrileños diciendo que yo iba a acabar con Madrid Central. Pero lo cierto es que no estaban esos elementos. Pero, además, quiero decir una cosa: si se coge el debate de 2019 yo critico Madrid Central no porque diga que no hay un problema de calidad del aire. Dije, literalmente: "es un problema de modelos, el modelo de ustedes de exclusivamente las prohibiciones y restricciones, frente a un modelo en el que teniendo que haber restricciones, haya alternativas". Y eso es lo que hemos puesto en marcha en esta legislatura.

P- Dice usted que ha bajado los impuestos en más de 600 millones de euros a los madrileños, pero por otro lado conocemos las cuentas de 2022 que han enviado ustedes a Hacienda con un déficit de 357 millones. Primeros números rojos en muchos años, alcalde. (La izquierda le acusa de recibir 1072 millones de superávit en 2019)

R- Es que la izquierda confunde los conceptos. Hay que estudiar un poquito más. Yo les diría a Rita Maestre y a Reyes Maroto que hay que estudiar un poquito más. Me lo dijeron el lunes pasado en el debate. Y me limité a sacar la nota de prensa del Ministerio de Hacienda en la que dice que el déficit del año 2022 de todos de los ayuntamientos (no sólo de Madrid) es una cuestión meramente técnica y contable imputable a una decisión del Ministerio de Hacienda, no de la gestión de los ayuntamientos.

P- ¿Cómo se puede explicar esto para que todo el mundo lo entienda?

R- Los ayuntamientos tienen una participación en los ingresos del Estado. Esa participación bajó considerablemente en 2020 como consecuencia de la pandemia. El Gobierno de España dijo que nos lo iba a compensar, a pagar, en 3 ejercicios. Pero las pérdidas nos las imputa exclusivamente en el ejercicio del año 2022. Sino las cuentas del Ayuntamiento de Madrid hubieran estado en superávit anual. Y esto lo saben porque fue María Jesús Montero, fíjese, vino a darme a mí la razón frente a Reyes Maroto.

P- Si gana y no necesita a Ciudadanos, no necesita sus votos, ¿volverá a ofrecer a Villacís ser Vicealcaldesa o alguna concejalía?

R- Yo he dicho que quiero un gobierno sólido, fuerte y estable y creo que eso pasa por un Gobierno del PP.

P- ¿Sin Begoña Villacís?

R- Sin Ciudadanos.

P- Dice que no contempla ver a Ortega Smith de vicealcalde de Madrid. ¿Y si le necesita?

R- Pues entonces esperemos al 29 de mayo porque estoy seguro que de aquí al 28 de mayo vamos a conseguir la mayoría sólida y suficiente para poder tener ese gobierno fuerte y estable. Porque todas las encuestas lo están diciendo: estamos subiendo. Estamos convenciendo cada vez a más madrileños y todavía nos queda lo mejor: estos cuatro últimos días de campaña.

P- Si gana, es alcalde y en diciembre-enero, Feijóo gobierna España y le llama para ser ministro, ¿qué diría? ¿O depende de la cartera?

R- Le diría que "estoy tan feliz de ser alcalde de Madrid"; que aquí voy a estar cuatro años; que después de estos cuatro años primeros y todo lo que hemos pasado tengo una enorme deuda de gratitud si los madrileños me vuelven a elegir alcalde, y que, por tanto, soy feliz como alcalde de Madrid.

P- ¿Cuándo y dónde acaba la carrera política de José Luis Martínez Almeida? ¿Se lo ha planteado?

R- (Se lo piensa)

P- No me diga dónde me pongan los ciudadanos porque no puede acabar así esta entrevista.

R- No, no. Se me ha pasado por la cabeza pero lo he desechado de forma inmediata. Pero le voy a decir otra que me va a decir: "hombre, no me diga eso".

P- Pues salga de los lugares comunes.

R- En la vida voy partido a partido.

P- Como el Cholo.

R- Voy partido a partido. Este partido se juega el 28 de mayo y los próximos cuatro años.

P- Ir partido a partido está muy bien pero los resultados son los que son y los títulos son los que son.

R- Tampoco nos ha ido tan mal, eh.

P- Para ser el Atleti no, desde luego.

(Hace gestos. Se muerde la lengua)

P- ¿Qué iba a decir? Diga, diga...

R- No lo digo porque no me puedo meter en ese lío a cuatro días de las elecciones sabiendo de equipo del que es usted que, por cierto, no es de Madrid ese equipo.

P- Mejor, no lo diga. Alcalde, gracias por la entrevista y suerte en este final de campaña.

R- Muchísimas gracias a ustedes.

