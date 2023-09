El plan de Sánchez con Besteiro: futuro candidato del PSOE a la Xunta de Galicia

Es la crónica de un candidato anunciado. No es un hecho casual el que Pedro Sánchez haya elegido a José Ramón Gómez Besteiro para defender el cambio del Reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales (oficiales, junto al español, en las respectivas autonomías) en la sede de la soberanía nacional.

Fue, precisamente, Gómez Besteiro el primer diputado en hacer uso de una lengua distinta al español en la tribuna del Congreso, aún sin haberse -en ese momento- aprobado, menos publicado, el cambio del Reglamento que rige el funcionamiento de la Cámara Baja. Y todo con la aquiescencia de su presidenta, la socialista Francina Armengol.

"Dóeme que o partido que goberna en Galicia queira impedir que o galego se fale no Parlamento de España"



🗣️ Estas son as palabras de @jrgomezbesteiro na primeira intervención oficial en galego no Congreso dos Deputados pic.twitter.com/w9mubet3Jl