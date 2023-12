Amargo estreno de 'mimema': Mónica García cabrea a la izquierda por la privada

La recién nombrada ministra de Sanidad enciende las redes con unas declaraciones un tanto ambiguas sobre lo que tanto ha criticado durante su etapa como oposición de Ayuso en Madrid

Mónica García, la auto bautizada como ‘médico madre’, ha provocado revuelo en redes sociales a raíz de unas declaraciones acerca de la sanidad privada durante su entrevista en la Cadena SER. A la nueva ministra de Sanidad le preguntaron acerca de este asunto que ha sido el tema de referencia para hacer oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en su etapa de portavoz en Más Madrid y su respuesta no ha convencido a los defensores de la sanidad pública.

El entrevistador de Hora 25, Aimar Bretos, preguntaba a la ministra de Sumar si la sanidad privada, con su llegada a la cartera de Sanidad, debería de estar ahora más preocupada. La respuesta de Mónica García parece que no ha gustado a algunos usuarios de izquierdas, que tal vez esperaban una respuesta más contundente de la gran abanderada de la salud pública.

Mónica García responde con un rotundo no, como dando a entender que es una pregunta que es evidente cuál es la contestación. "La sanidad privada no debería estar preocupada. Siempre la he tenido mucho respeto”, afirma al presentador la ministra, que a continuación matiza sus palabras seguramente pensando en la que le podía caer si no lo hacía y también para dejar clara su postura.

“Lo que he criticado son esas fórmulas híbridas que con el dinero público se pagan unos determinados beneficios de unas empresas y hace que sea más caro", explica García. Antes de llegar a ese punto, la ‘médico-madre’ afirma que prefiere ser tachada de sindicalista y estar detrás de la pancarta de la sanidad pública que estar relacionada con la de “no hay médico” o “no hay cita”.

Mónica García, al frente de una manifestación en favor de la sanidad pública durante su etapa como portavoz de Más Madrid en la capital

Parece que este discurso de la nueva ministra de Sanidad no ha gustado a todos los votantes de izquierdas y defensores de la sanidad pública, que han demostrado su malestar por estas declaraciones en los mensajes de respuesta al vídeo publicado por el programa de la Cadena SER. También ha habido usuarios que han defendido a Mónica García argumentando que realmente ha dicho lo que siempre ha defendido.