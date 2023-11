Alemania tampoco entiende la amnistía de Sánchez: "No recibió nada a cambio"

La fundación del partido alemán Unión Demócrata Cristiana (CDU) emitió un informe cuestionando la amnistía que Pedro Sánchez concedió a Junts y ERC para ser presidente del Gobierno.

El PSOE no consigue que mayoritariamente se entienda la amnistía. Por mucha "pedagogía" que tratan de hacer, tal y como piden cargos socialistas, son muchos, incluidos votantes de Pedro Sánchez, los que no entienden esa medida de gracia que hará olvidar lo que independentistas catalanes, comandados fundamentalmente por Carles Puigdemont, perpetraron en 2017. Eso y múltiples expertos jurídicos ya alertaron de la inconstitucionalidad que envuelve a la ya registrada proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Son muchos los españoles que no entienden -ni comparten- la ley de amnistía que permitió a Pedro Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno pero tampoco fuera de España la comparten. En este sentido, la Fundación Konrad Adenauer, fundada por la Unión Cristiano Demócrata (CDU) alemana, advierte en un informe sobre la reelección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los acuerdos sellados con los independentistas que lo han posibilitado se han producido sin obtener nada a cambio y considera "utópico" que se pueda cumplir con las promesas financieras a Cataluña y País Vasco sin subir los impuestos.

La polarización de la sociedad

Los autores del informe resaltan, además, que ninguna formación del Gobierno desde la Transición "ha estado tan polarizada" como la actual, como lo demuestran las manifestaciones que se ha venido sucediendo en las dos última semanas y que han estado protagonizadas por "una amplia mayoría social" que "va más allá de partidarios" de PP y Vox.

En su opinión, Sánchez "ha contribuido significativamente a la polarización irreconciliable" actual y ponen como ejemplo su intervención durante el debate de investidura en la que defendió la necesidad de crear un "muro" frente a los contrarios a su concepto de "generosidad" y "reconciliación", a quienes tildó de "reaccionarios" y de ultraderechistas.

En este sentido, inciden en que "los partidos separatistas en el País Vasco y Cataluña juntos recibieron solo el 6% del voto a nivel nacional", de ahí la "perplejidad provocada por el hecho de que una pequeña minoría esté determinando políticamente o incluso chantajeando a una mayoría ya no dentro de Cataluña, sino en el conjunto del país"

En conclusión, en el informe se destaca que Pedro Sánchez no haya recibido nada a cambio -más que los votos- por parte de los independentistas. El PSOE no obtuvo "ningún 'quid pro quo' significativo", se lee en el informe, mientras que "todos los partidos separatistas, pero Junts en particular, (...) insistieron en sus demandas de máximos en las negociaciones".