El PP pedirá la dimisión de Armengol "por una gravísima causa de corrupción"

Los populares han publicado su escrito, donde, dirigiéndose a la presidenta del Congreso, exigen su dimisión para velar por el decoro del mismo y salvaguardar el prestigio de la institución

El Partido Popular ha publicado el escrito que presentará el lunes en el Congreso de los Diputados pidiendo la dimisión de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por el 'caso Koldo' en el que enumera los hechos que la relacionan con una "gravísima causa por corrupción" durante la pandemia y que, según añade la formación, viene a unirse a "otros escándalos que protagonizó" durante su mandato en el Govern balear.

En ese escrito que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, anunció que presentará el lunes en la Cámara Baja, el PP enuncia por puntos un "relato fáctico difícil de justificar" por parte de Armengol.

Así, el PP recuerda que como presidenta del Govern adquirió mascarillas de la empresa 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas', una compañía "nuclear de la trama corrupta" y acelerando el pago pese que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) emitió un informe en el que concluía que las mascarillas no cumplían los requisitos. Aun así, las mascarillas fueron almacenadas y no llegaron a usarse y se procedió a emitir el informe de propuesta de reclamación una vez que ya no ostentaba el cargo de presidenta y era investida Marga Prohens.

Adjuntamos el escrito de petición de dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que @Mtelladof, portavoz del @GPPopular, registrará mañana. pic.twitter.com/CVzgMjKVf6 — Partido Popular (@ppopular) March 3, 2024

Entre otros puntos, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado otras informaciones sobre el caso publicadas por los medios de comunicación que la "relacionan con una gravísima causa por corrupción durante la pandemia y viene a unirse a otros escándalos que protagonizó como presidenta balear", entre los que cita los abusos a menores tuteladas que fueron prostituidas baja la custodia del Consell de Mallorca y que, según cita el PP, Armengol "se negó a investigar".

En este sentido, el Partido Popular ha remarcado en el escrito que su actuación como presidenta del Gobierno balear "está siendo investigada por la Guardia Civil, el juez instructor de la causa e incluso por la Fiscalía europea, ante la posible utilización fraudulenta de Fondos Europeos". Por todo ello, los 'populares', dirigiéndose a la presidenta de la Cámara Baja, le han pedido su dimisión para "velar por el decoro" de la misma y "salvaguardar el prestigio de la Institución".

"Su actitud al frente de la Cámara es muy censurable, pero en estos momentos lo que está en cuestión es la falta de ejemplaridad en sus actuaciones al frente de una administración pública durante la pandemia", cita el documento, considerando además que su permanencia frente al Congreso es "insostenible" y la "inhabilitan" para continuar como tercera autoridad del Estado.