Sumar a la desesperada en Galicia: “por favor, cada uno convencer a 5 personas”

Los últimos trackings dejan al partido de Yolanda Díaz fuera del Parlamento de Galicia, lo que sería un fracaso de la vicepresidenta en su tierra que espera un escaño para salvar los muebles

No sólo el PSOE tiene motivos para preocuparse si se confirman los sondeos de Galicia y el 18 de febrero se lleva un duro varapalo en las urnas. El otro socio del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, Sumar, también está en la cuerda floja en tierras gallegas y cunde ya el miedo en las huestes de la vicepresidenta segunda ante la posibilidad de quedarse a cero el domingo.

Desde Sumar insisten para intentar levantar los ánimos a los suyos y que acudan a votar que “estamos a dos escaños en Pontevedra y A Coruña en juego con el PP”… Pero los trackings internos de los partidos dejan la última semana fuera del Parlamento de Galicia a la formación de Yolanda Díaz, llegando como máximo a alcanzar un 4% de voto en alguna provincia, pero insuficiente para el escaño.

Tan sólo hay que ver hasta los mensajes a la desesperada que se lanzan en los propios mítines de Sumar. “Cada simpatizante de Sumar debe convencer a cinco personas", suplicaba Marta Lois a sus afiliados, que se juega quedarse sin escaño tras haberla mandado Yolanda Díaz de candidata a Galicia sin ninguna garantía y quitársela del Congreso.

Sumar ha llevado a tierras gallegas a varios de sus ministros y dirigentes, como la propia Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Ernest Urtasun y hasta Ada Colau que participará en el cierre de campaña, pero la asistencia a los actos es reducida, siendo encuentros de unas decenas de personas en lugar de grandes mítines.

Pese al sprint final, Sumar podría ser una de las víctimas del voto útil al BNG por parte del electorado de izquierdas. Yolanda Díaz se conforma con sacar aunque sea solo un escaño para vender que ha salvado los muebles. Dos sería ya un exitazo, sobre todo si el PP perdiera la mayoría absoluta y fueran determinantes para un futuro gobierno del BNG y PSOE.

Sin embargo, el voto a Sumar no despega en los sondeos y por ahora les dejan todos fuera del Parlamento. La provincia en la que los de Yolanda Díaz tendrían más expectativas es Pontevedra, donde podrían superar el 4% del voto y quedarse cerca del escaño, pero a la espera de lo que ocurre el domingo, ese diputado no lo alcanzan. Escaño por cierto que le restarían al BNG, así que no afectaría a una mayoría del PP. La respuesta de si Yolanda Díaz se estrella en su tierra, Galicia, o salva algo aunque sea con un escaño -que venderá como un triunfo- la veremos el 18 de febrero.