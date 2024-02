Ayuso desmonta a Yolanda Díaz en un minuto letal: “comunista experta en bolitas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido piedad con la líder de Sumar: “le dijeron que dejara de hacer el ridículo, por aquí no se le ve que está buscando un viaje a Palestina"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha volcado en los dos últimos días de campaña en Galicia, y en uno de los mítines que ha protagonizado no ha dejado títere con cabeza en Sumar y en la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Un minuto le ha sobrado a Ayuso para desmontar a la que ha denominado “comunista experta en bolitas”.

“¿Dónde ha estado estos días? Porque la había visto recogiendo bolitas -en referencia a los pélets de las playas-, pero no la he visto otra vez por aquí. No ha vuelto porque le dijeron, ‘déjalo, que quita votos, deja hacer el ridículo, déjalo ya’ y no ha vuelto”, ha ironizado Ayuso sobre la foto que se hizo Yolanda Díaz haciendo como que recogía pélets.

La presidenta de Madrid ha indicado que Yolanda Díaz “estaba muy entretenida buscando un viaje a Palestina. Ah, que tampoco ha podido hacer el bochornoso viaje en representación del Gobierno”, añadiendo que “sí ha hecho algo, estos días ha salido que España es el país más caro para crear empleo, con Yolanda Díaz al frente”.

Isabel Díaz Ayuso ha alertado de un posible gobierno de BNG, PSOE y Sumar definiéndolo como “un cóctel con estos ingredientes: comunismo de base para apropiarse de la propiedad y el trabajo ajeno que les encanta, vivir de los demás con una dosis de terror para infundir miedo e imponerse por la vía fácil, bien aderezado con el nacionalismo, para construir falsas identidades y definir quién es buen y mal gallego, y unas gotas de socialismo para repartir pobreza y superioridad moral que se les da de fábula”.

Ayuso, en un desayuno con empresarios en el Real Club Náutico de Sanxenxo, también ha advertido de que "hay que cerrar la puerta definitivamente a los nacionalismos que quieren destruir España", por lo que en estas elecciones en Galicia, “los gallegos tienen que elegir entre la libertad o el nacionalismo”.