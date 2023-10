Pedro Sánchez va a ver al Rey sin apoyos: los de Feijóo están "expectantes"

El líder del PSOE tan solo podrá acreditar 121 apoyos, los de su partido. Muy lejos de los 172 que aportó Feijóo a Felipe VI. “Expectación máxima” en el PP.

“El acuerdo con el PSOE está muy lejos”, le aseguró Yolanda Díaz esta tarde al Rey Felipe VI. “Pedro Sánchez aún no tiene nuestro apoyo para la investidura”, le trasladó, por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al Rey. “No hay contactos ni negociación para investir a Sánchez”, sentenció Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, ante el Jefe del Estado. Y Bildu, ERC, Junts y BNG han plantado al monarca en esta segunda ronda de contactos de investidura.

La conclusión es clara. A las 10:00 de la mañana de este próximo martes, Pedro Sánchez tan solo podrá acreditar ante el Rey Felipe VI la tenencia de 121 apoyos, los de los diputados del PSOE, para someterse a la investidura. Ninguno más. Muy lejos, por tanto, de los 172 apoyos presentados por Feijóo y, todavía más, de los 176 síes que le harían falta para alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación.

Pedro Sánchez está, en suma, famélico de votos. Nadie, al menos por el momento, le ha mostrado su apoyo en esta decisiva semana. Ni tan siquiera Sumar, con quien, paradójicamente, comparte el actual Gobierno en funciones. Entonces, ¿qué ha hecho desde los pasados comicios del 23J? Esa es la pregunta que mañana, quizás, como muchos, se haga -aunque no la verbalice- el Rey Felipe VI. Y es que han pasado más de setenta días.

Feijóo le reiterará a Felipe VI su “proyecto alternativo a Sánchez”

Después de Sánchez le tocará el turno a Feijóo. A las 11:00 de la mañana, el líder del PP le reiterará al Rey que una España en la que se respete la igualdad de todos ante la Ley y en la que no se dinamite el orden constitucional con un referéndum de autodeterminación o una Ley de amnistía, es posible. “Feijóo le trasladará al Jefe del Estado el proyecto alternativo a Pedro Sánchez que tiene y que ya le reflejó en la primera ronda de consultas y, posteriormente, ratificó a todos los españoles en su discurso de investidura”, señala a ESdiario una fuente de la máxima confianza del líder del PP.

En todo caso, desde el número trece de la Calle de Génova, a pesar de la expectación que manifiestan, no creen en un cambio de guion. “No contemplamos la posibilidad de que el Rey no proponga a Sánchez”, asegura a este periódico un destacado miembro de la dirección nacional del PP, quien apostilla que, en todo caso, “Felipe VI decidirá y lo que decida bien estará”.

Feijóo trasladará al Rey su rotundo no a Sánchez

En cuanto a la posición que los populares mantendrán en la -por el momento hipotética- votación de investidura del candidato socialista es totalmente clara. “Feijóo le trasladará al Rey que votará no a Pedro Sánchez”, afirma sin rodeos otra solvente fuente del PP consultada. Y esto significa que no habrá, de ninguna de las formas, una abstención de los populares para que Sánchez pueda gobernar sin necesidad de recibir el apoyo de los independentistas.

“Feijóo ganó las elecciones y no tendría sentido que el ganador apoyara al perdedor cuando el perdedor se negó a llegar a algún acuerdo con el ganador”, explica a este periódico un destacado morador de Génova. “Es que no tendría sentido ninguno”, sentencia. No solo eso. “El PSOE necesitará de Sumar y de todos los independentistas para gobernar si es que consigue la investidura”, alega la misma fuente. La investidura, al final, es lo de menos en comparación con el tortuoso Gobierno que el futuro le depara. Y eso sin contar con el semejante poder territorial y la mayoría absoluta en el Senado que ostentan los de Feijóo. No lo tendrá Sánchez, por tanto, nada fácil.

Feijóo se reunirá con Sánchez, si se lo pide

La otra gran pregunta que sobrevuela los pasillos de Génova 13 es si, llegado el momento, Pedro Sánchez le pedirá una reunión a Feijóo. “No sabemos si Sánchez va a convocar a Feijóo”, se pregunta un destacado popular que se sienta en el Comité de Dirección del PP. En todo caso, avanza a ESdiario otro muy cercano a Feijóo, que “si Pedro Sánchez le pide a Feijóo una reunión, Feijóo irá”.

Y la previsible investidura de Sánchez se desarrolla en un contexto de crecimiento electoral del PP y de consolidación del liderazgo de Feijóo: “Ninguna encuesta dice que bajemos, al contrario”, celebran los populares consultados. Es más, inciden, “la amnistía no gusta al electorado del PSOE”.

En conclusión, entre lo malo y lo menos malo se quedan con la repetición electoral. Desde Génova, tal y como avanzamos en este periódico, comparten la receta de Ayuso: “Estamos pidiendo la repetición electoral antes que un Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios independentistas”, aseveran.